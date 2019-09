Heinz-Jürgen Albers in seinem Gewächshaus. Er ist Genosse bei der Papenburger Gartenbauzentrale. (Jürgen Hinrichs)

Mit den Töpfen ist das so eine Sache. Kompliziert. Jahrzehnte, dass sie aus Plastik waren, schwarz, doch das geht nun nicht mehr. An der Farbe liegt es nicht, es ist das Material. Ein Bioprodukt, das in Kunststoff steckt, lässt sich dem Kunden heute nicht mehr gut vermitteln, also mussten sie ran an das Problem. Andreas Brinker rollt mit den Augen, als er davon erzählt. Er ist genervt, ihm passt das nicht, die ganze Richtung. Absurd, sagt er.

Brinker, 54 Jahre alt, ist Vertriebsleiter bei der Gartenbauzentrale in Papenburg, einer Genossenschaft mit 44 Betrieben. Das Unternehmen führt in Deutschland den Markt für frische Kräuter und Salatgurken an. Nirgendwo wird davon so viel produziert wie auf den Anbauflächen rund um die Stadt im Emsland. Papenburg, das sonst immer nur mit der Meyer Werft in Verbindung gebracht wird, gilt als „Kräuterhauptstadt“, manche sagen sogar in Europa. Eine Geschichte, die vor knapp 80 Jahren begann und so richtig bisher nie bekannt geworden ist. 100 Millionen Kräutertöpfe verlassen Jahr um Jahr das Logistikzentrum. 15.000 Lastwagen, die bis zum Rand gefüllt werden. Zweimal am Tag ist die 18.000 Quadratmeter große Halle voll und wenig später wieder leer. Es sind Kräuter, aber nicht nur.

Hinzu kommen unter anderem Möhren, Tomaten, Paprika und Erdbeeren, vor allem aber Salatgurken. 50 Millionen Stück, die jedes Jahr über eine der 62 Laderampen gehen. „Gurken sind empfindlich“, sagt Brinker. Ein heikles Gemüse – bei Anbau, Lagerung und auch beim Verkauf, der Preis schwankt stark, „das ist wie an der Börse“. Die Gurken sind mit der Zeit immer kleiner geworden, der Kunde will das so. Vorbei die Zeiten, als sie wie ein Prügel waren, ein Kilo schwer. „Heute wiegen sie teilweise deutlich unter 500 Gramm“, berichtet der Vertriebsleiter.

50 Millionen Salatgurken gehen in Papenburg jedes Jahr über die Laderampen. So viele wie nirgendwo anders in Deutschland. (Jürgen Hinrichs)

Gurken aus dem Karton

Die Gurken kommen in den Karton, und fertig. Pappe macht keine Probleme. Auch bei den Töpfen haben sie schließlich eine Lösung gefunden, es war aber ein langer Weg bis dahin. Was nehmen statt Plastik, was ist die Alternative?

Eine Idee war, es mit Sonnenblumenkernen zu versuchen, das Gemisch erwies sich aber als nicht praktikabel. Dann kam Mais ins Spiel, so wie es die Belgier und Franzosen machen. „Das haben wir verworfen, weil es sein könnte, dass der Mais gentechnisch behandelt wurde“, sagt Brinker. Kokosnuss und Zuckerrohr schieden aus einem anderen Grund aus: Zu weite Wege bis nach Papenburg, was von Übel ist, wenn nicht nur die Ware, sondern auch ihre Verpackung ökologischen Kriterien genügen soll.

Brinker präsentiert das Ergebnis, das Beste vorerst, sagt er, was die Technik hergibt. Es ist ein Topf, der zu hundert Prozent aus Hausmüll besteht. Verpackungsabfall aus dem gelben Sack. „Das kann komplett wieder recycelt werden.“ Nun arbeiten sie noch an einer anderen Struktur, einer Gitterform, um Material zu sparen.

Und das ist nur der Topf. Es gibt ja auch die Folie. Wieder ein weites Feld. Brinker sagt, dass er Papier nicht verwenden kann, „das wird feucht“, dass die Folie hauchdünn geworden sei, und dass es eine gebe, die man durchaus als Bio bezeichnen könne, „die ist in Deutschland aber nicht zugelassen“. Er schüttelt mit dem Kopf, kann alles nicht wahr sein, er versteht es nicht.

Angefangen hat die Genossenschaft mit 15 Hektar Freifläche und einem Hektar Gewächshaus. Zunächst wurde ausschließlich Gemüse angebaut, später kamen Schnittblumen dazu, Rosen, Nelken, Chrysanthemen und Freesien. Ende der 1970er-Jahre spezialisierte sich das Gartenbauzentrum auf Topf-, Beet und Balkonpflanzen. 1981 schließlich wurden erstmals Topfkräuter angebaut, 20 Jahre später nach und nach in Bioqualität. Heute vereint die Genossenschaft 250 Hektar Freiland und 100 Hektar Gewächshaus.

Bio – Brinker hat auch dazu eine klare Meinung: „Die konventionell produzierten Kräuter werden heute genauso wenig gespritzt.“ Der Unterschied sei die Erde, sie bestehe bei Bioware aus Kompost, und das habe Folgen. „Da setzen sich Fliegen rein“, sagt der Vertriebsleiter. Abertausende Töpfe kämen regelmäßig als Reklamation aus den großen Märkten der Einzelhandelsketten Rewe, Lidl, Edeka und Aldi zurück. Brinker: „Besonders nachhaltig ist das nicht.“

In solchen Pflanzkanälen wächst die Saat heran. Den Anbauern gelingt das immer schneller, sie steuern auf 20 Tage zu, bis die Kräuter reif für den Verkauf sind. (Jürgen Hinrichs)

Ein gesundes Unternehmen

Die Gartenbauzentrale ist ein gesundes Unternehmen. Im vergangenen Jahr wurden 120 Millionen Euro Umsatz gemacht. Im Logistikzentrum sind 180 Leute angestellt, zusammen mit den angeschlossenen Betrieben sind es rund 2000 Beschäftigte. Ins Wanken kam das Geschäft, als 2011 in Norddeutschland die Ehec-Epidemie ausbrach. „Das war für uns eine Katastrophe“, sagt der Vertriebsleiter. Als Auslöser der Vergiftung mit gefährlichen Darmbakterien waren zunächst Salat, Gurken und Tomaten in Verdacht. Fatal für die Papenburger.

Wo werden im großen Stil Gurken produziert und verkauft, fragten sich die Journalisten. Und dann standen sie bei Brinker plötzlich auf der Matte. „Wir konnten zwei Wochen lang keine Gurke verkaufen, durften sie noch nicht einmal aufs Land kippen.“ 150 Container mit stinkender Ware mussten als Sondermüll entsorgt werden. Am Ende waren es nicht die Gurken, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit ökologisch produzierte Bockshornkleesamen, die aus Ägypten nach Frankreich und an einen deutschen Biogartenbaubetrieb importiert wurden.

Aus 70 Prozent aller Kräutertöpfe, die vom Emsland aus in Deutschland und Europa vertrieben werden, wächst Basilikum. Mit großem Abstand folgen Petersilie, Schnittlauch und Minze, der Rest macht keine zehn Prozent aus.

Einer, der als Genosse zuliefert ist Heinz-Jürgen Albers. Sechs Tonnen sind es in der Woche, sagt der 49-Jährige. Basilikum vor allem, aber auch Bohnenkraut, Minze und Salat. Albers betreibt in Aschendorf, einem Stadtteil von Papenburg, ein Gewächshaus mit 5000 Quadratmetern, das nach einem ausgeklügelten System organisiert ist. Vom Säen bis zur Ernte waren es früher 30 bis 35 Tage. Heute sind sie bei unter 30 Tagen. „Wir steuern auf die 20 zu, das ist unser Ziel“, sagt Albers.

Die Saat kommt für ein paar Tage in eine Klimakammer, bevor die aufgekeimte Pflanze ins Gewächshaus wechselt und dort computergesteuert bewässert, belüftet und beleuchtet wird. „Unter der Decke hängt ein gutes Einfamilienhaus“, zeigt Albers auf die teuren Lampen. Menschen sieht man in der Glashalle keine, der Betrieb ist mehr oder weniger voll automatisiert. Nur dass die Kräuter am Ende von Hand eingetütet werden müssen, das können die Maschinen noch nicht.

Der Mann ist ein Tüftler, er probiert ständig was Neues aus und will demnächst als Zwischenstation eine weitere Klimakammer bauen, damit die Kräuter noch schneller wachsen. Sein anderes Projekt ist der Salat: „Wir wollen einen Salat bauen, der den jungen Leuten schmeckt.“ Nicht das Einerlei, was in den Supermärkten angeboten wird. Für Albers ist es das große Ding, er hat den Ehrgeiz dafür. „Lidl und die anderen Händler wissen noch nichts davon und sind wahrscheinlich auch dagegen, wir wollen das aber versuchen und sind schon auf dem Weg.“ Er träumt vom großen Erfolg, von dem einen Produkt, das alles raus reißt, „am besten so etwas, wie damals mit Red Bull gelungen ist“. Red Bull verleiht bekanntlich Flügel, der Salat soll einfach nur schmecken.