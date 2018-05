Jurymitglied Aylin Ölcer probiert sich durch die Biere. Als eine von zehn Juroren entscheidet sie darüber, welches Rezept zum offiziellen Bremer Altbier erkoren wird. (Christina Kuhaupt)

Hopfen und Malz sind nicht verloren, sondern in einer gemeinsamen Anstrengung neu kombiniert: Ein Zusammenschluss von Brauern erweckt eine alte Biertradition der Hansestadt zum Leben und bringt ein Bremer Altbier auf den Markt: das „Bremer Brauer Norddeutsches Altbier“. Dahinter stehen die Union-Brauerei, die Gasthausbrauerei Schüttinger, Grebhans Bierhandwerk und das Schulzentrum Rübekamp, an dem Brauer und Mälzer ausgebildet werden.

Um sich auf ein geeignetes Rezept zu einigen, brauten die vier Betriebe jeweils zwei eigene Altbiere und reichten sie zum Vergleich ein. Am Donnerstagabend hat eine zehnköpfige Jury in einer Blindverkostung im Beck‘Stage an der ÖVB-Arena ihren Favoriten aus den acht Bieren gekürt. Am Ende ist Bier Nummer drei zum Sieger erklärt worden. Welcher Brauer dahinter steckt, wurde nicht verraten.

„Es geht um das Bier, nicht um die Brauerei“, betonte Boris von Schaewen, der am Schulzentrum Rübekamp angehende Brauer unterrichtet. Azubis im dritten Lehrjahr hätten die beiden Prototypen gebraut. In der Jury saßen unter anderem Messe-Chef Hans Peter Schneider und Sascha Mühlenbeck, der seit 2017 Holtorfs Heimathaven im ehemaligen Kolonialwarenladen im Viertel betreibt.

Mehr zum Thema So geht's zu Hause Bier brauen im Comic erklärt Wie braut man sein eigenes Bier? Susanne Köhler aus Frankfurt am Main erklärt es einfach und ... mehr »

Solche Kooperationen unter kleineren Brauereien seien keine Seltenheit, sagte von Schaewen. Ende September werden die Brauereien gleichzeitig damit beginnen, das Altbier nach dem erkorenen Rezept in ihren jeweiligen Anlagen zu brauen. Jürgen Fricke, Leiter der Messe Fisch und Feines, habe das Projekt von Anfang an unterstützt, so von Schaewen.

Daher solle das Altbier auch auf der nächsten Messe am 9. und 10. November erstmals öffentlich ausgeschenkt werden. Anschließend wird es im großen Stil in ganz Bremen vertrieben. „Die Idee stand schon länger im Raum“, erklärte Palle Jensen, Braumeister im ­Schüttinger. In der Bremer Bierwelt herrsche vor allem eine Pilstradition.

Lange Zeit habe es aber auch ein Bremer Altbier gegeben:1824 gründete Johann Friedrich Remmer eine Brauerei mit Sitz am Schüsselkorb. Nach mehreren Umzügen und Umstrukturierungen schloss 1992 mit dem Remmerkeller an der Katharinenstraße das letzte Kapitel des Traditionsunternehmens. Die Markenrechte des einst so beliebten Remmer-Alt liegen seit 1917 bei der Brauerei Beck & Co.

Eher als rheinländische Spezialität bekannt

„Diese Tradition möchten wir aufgreifen“, sagte Jensen. Die Verkostung sehe er nicht als Wettbewerb. „Das Bier wird unter einem gemeinsamen Logo auftreten.“ Jede ­Brauerei werde jedoch die hauseigenen ­Vertriebswege nutzen. Einige technische Rahmendaten seien vorher bestimmt ­worden, wie etwa der Alkoholgehalt von etwa fünf Prozent des Bieres und dessen Farbe.

Die Hopfen- und Malz-Anteile der Biere sowie die Brau-Temperaturen konnten die Teilnehmer laut Jensen selbst festlegen. Altbier sei heute eher als rheinländische Spezialität bekannt. „Alt“ bedeutet jedoch nichts anderes, als dass das Bier auf alte Weise hergestellt ist – sprich: nach obergäriger Brauart. „Früher waren die meisten Biere obergärig“, erläuterte Jensen.

Obergärige Biere haben ihren Namen, weil sie mit obergäriger Bierhefe gebraut werden. Obergärige Hefe treibt nach der Fermentation auf der Oberfläche des Jungbieres. Diese Brauart benötigt Umgebungstemperaturen von 15 bis 20 Grad Celsius. Das macht obergärige Biere anfälliger für Verunreinigungen durch Bakterien. Dafür verläuft der Gärprozess schneller und ist auch ohne Kühlung möglich. Klassische obergärige Biere sind – neben dem Altbier – Weißbier, Ale und Kölsch.

Bei untergärigem Bier sinkt die untergärige Hefe nach der Gärung auf den Boden des Gärgefäßes. Dafür werden allerdings Temperaturen zwischen fünf und neun Grad Celsius benötigt. Durch moderne Kühltechnik können Brauer die Temperaturen künstlich regulieren, wodurch untergärige Biere ganzjährig hergestellt werden können.

Zu den untergärigen Bieren zählen Pils, Export, Märzen und Lager. „Da gibt es sehr viel Spielraum von süß-malzig bis hopfig-herb-bitter“, sagte von Schaewen. Altbier ist nicht gleich Altbier, betonte auch Jensen. Norddeutsches Altbier sei ein eigenständiger Stil des obergärigen Klassikers. „Man schmeckt den Unterschied.“

Jensen ist der einzige Braumeister im Schüttinger. Jeder Liter Bier wird unter seiner Aufsicht gebraut. Zum überwiegenden Teil werde sein Bier im Haus ausgeschenkt. ­Flaschen- und Fassabfüllung nehmen nach seinen Worten nur einen geringen Teil der Abfüllung ein. „Wir beliefern keinen Einzelhandel.“

"Bremen hat eine große Tradition als Bierstadt

Jensen sieht das Schüttinger auch nur bedingt als Teil der Bremer Craft-Beer-Szene. „Wir sind sehr traditionell“, betont er. Das Gastbrauhaus bediene eine andere Zielgruppe als etwa die Union-Brauerei. Aber: „Wenn Craft Beer handwerklich hergestellte Biere bedeutet, hinter denen der Brauer mit Herzblut steht, dann zählen wir uns dazu.“ Für ihn bezeichne Craft Beer dann eher die Ausrichtung der Brauereien und die Kollegialität untereinander.

Die Zusammenarbeit der kleineren Brauereien in Bremen verlaufe sehr gut. „Bremen hat eine große Tradition als Bierstadt“, sagte Markus Zeller, Gesellschafter der Union-Brauerei. Da die vier Standorte mit unterschiedlichen technischen Voraussetzungen brauen, werde das Altbier geschmackliche Variationen aufweisen. „Es wird spannend, die Unterschiede zu schmecken.“

Mehr zum Thema Auf den Spuren des Bieres Wie die Bremer brauen lernten Bremen und Bier gehören schon seit dem Hochmittelalter zusammen. Doch wie wurde das Bremer Bier zum ... mehr »

Auch ihm ist es nicht darum gegangen, dass seine Braumeister mit ihren Rezepten gewinnen, wie Zeller sagte. „Wir wollen das beste Rezept auswählen; das Bier, das am besten schmeckt.“ Bei dem neuen Bier gehe es ihm nicht primär darum, eine neue Marke aufzubauen, sondern um die Herkunft des gemeinschaftlichen Projekts: „Aus Bremen, von kleinen Brauereien und handwerklich hergestellt.“

Wirtschaftlich betrachtet erscheint das Vorhaben auf den ersten Blick gewagt – bundesweit sinkt der Altbier-Absatz seit Jahren. Sorgen macht sich Zeller deswegen nicht: „Manchmal ist es reizvoll, Gegentrends zu setzen und nicht nur das zu tun, was alle tun. Als kleinere Brauereien könnten sie auch mal etwas anderes probieren. „Mal schauen, was unsere schöne Stadt daraus macht.“