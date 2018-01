Neues Logistikzentrum

Amazon setzt Expansionskurs in Deutschland fort

Stefan Lakeband

Der US-Konzern Amazon setzt seinen Expansionskurs in Deutschland mit dem Bau eines weiteren Logistikzentrums in Mönchengladbach fort. Auch die Pläne für ein Lager im Gewerbegebiet in Achim schreiten voran.