So wie hier beim bekannten Heavy-Metal-Festival in Wacken gehören inzwischen auch in Supermärkten Sicherheitsmitarbeiter zum Alltag. (Carsten Rehder)

Bremen. Perspektivwechsel auf einen Vorfall im Edeka-Center im Weserpark: Nachdem der WESER-KURIER vor gut einem Monat berichtet hatte, dass ein Ladendetektiv einen Kunden wegen des Diebstahls eines türkischen Joghurts im Wert von 44 Cent angezeigt hatte, meldeten sich zahlreiche Leser, darunter auch Sarah Meyer. Sie arbeitet in führender Position bei DMD Sicherheit mit Sitz in Emtinghausen und bat darum, die Situation durch den Blickwinkel eines Sicherheitsmitarbeiters zu betrachten.

„Für jeden Einsatz gibt es vom Auftraggeber eine Dienstanweisung, wie wir in welcher Situation zu agieren haben und die auch vom Sicherheitsmitarbeiter unterschrieben wird“, sagt Meyer. Komme es dann zu einem Vorfall, bei dem genau nach Dienstanweisung des Auftraggebers gehandelt wurde, werde die Schuld in vielen Fällen beim Sicherheitsmitarbeiter abgeladen. „Da möchte der Auftraggeber sein Image als Saubermann wahren“, sagt sie. Und die betroffene Sicherheitskraft könne seine Arbeit schnell wieder los sein.

Mehr zum Thema Anzeige und Hausverbot wegen 44 Cent Einkaufswagen macht Edeka-Kunden ungewollt zum Dieb Mit dem Easy Shopper, einem Hightech-Einkaufswagen bei Edeka, soll für Kunden alles einfacher werden. Doch nach der Nutzung wurde ein Bremer Kunde des Diebstahls ... mehr »

Rückblick: Der Weserpark-Kunde hatte im Edeka mit einem der neuen intelligenten Einkaufswagen eingekauft, an dem man die Ware direkt einscannen kann. Einen der Joghurts hatte er dabei offenbar vergessen, was die Sicherheitskraft auf den Plan rief. Der Kunde bekam eine Strafanzeige, 100 Euro Vertragsstrafe sowie drei Monate Hausverbot bei Edeka. Später entschuldigte sich der Marktleiter, die Strafen wurden erlassen.

Einige Leser diskutierten und sahen die Schuld beim Ladendetektiv, andere nahmen den Sicherheitsmitarbeiter in Schutz: Er habe lediglich die Dienstanweisung von Edeka umgesetzt. So sieht es auch Sarah Meyer. DMD Sicherheit, wo sie arbeitet, ist eine Firma mit etwa 40 Beschäftigten inklusive Aushilfen und gehört ihrer Schwägerin, der Bruder ist Betriebsleiter. Über ihn ist Meyer auch zu dem Beruf gekommen: „Das ist etwa zehn Jahre her. In dieser Zeit konnte ich viele Eindrücke sammeln.“

Seit vier Jahren arbeite sie hauptberuflich in der Sicherheitsbranche: „Eigentlich habe ich Pädagogik studiert.“ In manchen Situationen während des Arbeitseinsatzes helfe ihr das. Vor der Pandemie war Meyer nach eigenen Angaben vor allem auf Veranstaltungen und Festivals im Einsatz, was von der Stimmung her am meisten Spaß mache: „Da sind alle gut drauf, man kann sich bei der Kontrolle mit den Besuchern auch ein paar lustige Worte erlauben.“

Wenn man qualitativ gute Arbeit mache, komme es manchmal vor, dass man wieder gebucht werde – auch, wenn man nicht der günstigste Anbieter sei, sagt Meyer. „Das ist vor allem bei Veranstaltungen so.“ Ansonsten gehe es oft darum, wer der günstigste sei. In den vier Jahren, in denen sie für DMD Sicherheit arbeitet, hat sie nach eigenen Angaben einige Unternehmen entstehen und auch wieder verschwinden gesehen: Es habe Fälle gegeben, in denen Mitarbeiter nicht ausreichend qualifiziert gewesen, aber dennoch eingesetzt worden seien. „Somit können die Firmen beim Preis ordentlich runtergehen, da die Mitarbeiter auch nicht annähernd ausreichend bezahlt werden.“ Entsprechend solle sich ein Auftraggeber vor der Beauftragung normalerweise die Information nach der Sachkundeprüfung einholen. „Die Sachkundeprüfung nach Gewerbeordnung Paragraf 34a ist bis auf ein paar sehr wenige Ausnahmen Pflicht“, sagt Meyer.

Derzeit gibt es viele Einsätze, wo Sicherheitsmitarbeiter draußen vor einem Geschäft die Kundenschlange überwachen, damit nicht mehr als die erlaubte Personenzahl den Laden betritt. So mancher Besucher findet es gut, dass jemand darauf achtet. Diese Wertschätzung erfreut Meyer. „Dann gibt es aber andere mit Tunnelblick, die nur ins Geschäft rein möchten und denen das alles zu viel ist“, sagt sie.

Edeka teilte unterdessen im Nachgang mit, dass der Ladendetektiv über die notwendige Sachkundeprüfung verfüge. Bezüglich der Technik der intelligenten Einkaufswagen, die Easy Shopper, sagte eine Edeka-Sprecherin: „Für alle ist auch die Technologie und das Handling des Easy Shoppers neu – trotz intensiver Schulung und Einarbeitung.“

Zur Sache

Streiks in der Sicherheitsbranche

In Bremen drohen Streiks in der Sicherheitsbranche. Das teilte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi nun mit. In Bremen wurde der Tarifvertrag zum Jahresende gekündigt. Seitdem konnten sich nach Angaben der Gewerkschaft Arbeitgeber und Verdi nicht auf einen neuen Tarifvertrag einigen. „Die Geduld ist bei uns nun am Ende“, sagte Sascha Tietz, Verdi-Landesfachbereichsleiter für Niedersachsen und Bremen. Da die Branche auf Sicherheit bedacht ist, werden die Streiks coronakonform ablaufen, wie Tietz weiter sagte. Die IG Metall zeige momentan, dass das möglich sei. Nach Angaben des Landesfachbereichsleiters ist der Tarifvertrag in Niedersachsen seit Jahren gekündigt.