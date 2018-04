Börse in Frankfurt

Angedrohter US-Angriff in Syrien treibt Dax tiefer ins Minus

Die Androhung eines Militärschlags in Syrien durch US-Präsident Donald Trump hat die Anleger am deutschen Aktienmarkt verschreckt. Der Dax weitete seine Verluste aus und büßte am Nachmittag 1,00 Prozent auf 12.273,83 Punkte ein.