Anleger am deutschen Aktienmarkt nehmen kleine Auszeit

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt haben es am Dienstag ruhig angehen lassen. Der Dax notierte am Nachmittag 0,15 Prozent tiefer bei 12.922,03 Punkten.