Anleger greifen im Dax erneut zu

Die zuletzt zögerlichen Anleger am deutschen Aktienmarkt haben wieder zugegriffen: Der Dax kletterte in der ersten Handelsstunde um 0,37 Prozent auf 12.160,80 Punkte. Er ist damit erneut drauf und dran, wieder in seinen Aufwärtstrend seit Ende 2018 einzuschwenken.