Anleger halten sich nach Dax-Rekordjagd zurück

Nach dem Rekord in der vergangenen Woche lassen es die Anleger am deutschen Aktienmarkt am Montag ruhiger angehen. Gegen Mittag notierte der Dax mit plus 0,08 Prozent auf 15.245,92 Punkten.