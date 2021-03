Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa (Fredrik von Erichsen / dpa)

Der Dax rutschte am Nachmittag weiter ab und notierte zuletzt 1,08 Prozent im Minus bei 14.616,43 Punkten, nachdem er am Vortag mit 14.804 Punkten ein Rekordhoch erreicht hatte. Damit deutet sich für den deutschen Leitindex dennoch ein Wochengewinn von rund 0,8 Prozent an.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen fiel am Freitag um 1,26 Prozent auf 31.568,64 Punkte. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,9 Prozent abwärts.

Am großen Verfallstag laufen Terminkontrakte auf Indizes und einzelne Aktien aus. An solchen Tagen sind größere Schwankungen möglich, da große Marktteilnehmer wie Fonds- oder Vermögensverwalter manchmal versuchen, noch rechtzeitig die Kurse in Richtung jener Preise zu treiben, zu denen sie an der Terminbörse engagiert sind.

Unter den Einzelwerten fielen die Aktien von Gea mit einem Kursplus von 3,2 Prozent positiv auf. Die Schweizer Großbank UBS hatte die Papiere des Anlagenbauers hochgestuft und das Kursziel angehoben.

Nach den massiven Kursgewinnen der Volkswagen-Stammaktien in den vergangenen Tagen machten die Anleger am Freitag Kasse. Zuletzt notierten die Papiere 12,6 Prozent im Minus. Für die abgelaufene Woche bleibt auf diesem Niveau aber immer noch ein satter Gewinn von rund 24 Prozent hängen. Bei den zuletzt ebenfalls deutlich gestiegenen, stimmrechtslosen Vorzugsaktien des Autobauers ging es am Freitag weiter nach oben. Sie stiegen um 1,6 Prozent. Daraus resultiert ein aktueller Wochengewinn von rund 19 Prozent.

Mit einem Abschlag von mehr als 11 Prozent reagierten die Papiere des Software-Anbieters Teamviewer auf die Ankündigung eines Trikotsponsorings bei Manchester United. Weil die Marketingausgaben dafür hoch sind, musste Teamviewer das Gewinnziel für 2021 reduzieren. Das verstimmte die Anleger.

Der Euro fiel unter die Marke von 1,19 US-Dollar auf zuletzt 1,1889 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,1912 Dollar festgesetzt. Am Rentenmarkt fiel die Umlaufrendite von minus 0,33 Prozent am Vortag auf minus 0,36 Prozent. Der Rentenindex Rex stieg um 0,18 Prozent auf 144,96 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,11 Prozent auf 171,19 Punkte.

