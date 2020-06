Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Anleger nach rasanter Dax-Rally etwas vorsichtiger

Etwas ruhiger haben es die Anleger am Montag am deutschen Aktienmarkt angehen lassen und nach der zuletzt rasanten Rally Gewinne mitgenommen. Der Dax sank in der ersten Handelsstunde um 0,85 Prozent auf 12.738,53 Punkte.