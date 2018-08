Frankfurt: Händler verfolgen auf ihren Monitoren im Handelssaal der Börse die Kursentwicklung. Foto: Boris Roessler (dpa)

Allein in der Vorwoche war der Dax um 1,7 Prozent abgesackt, belastet durch den Kurseinbruch des Schwergewichts Bayer nach einem negativen US-Gerichtsurteil gegen die Tochter Monsanto.

Der MDax der mittelgroßen deutschen Unternehmen gewann zuletzt 0,69 Prozent auf 26.560,06 Punkte. Der Technologiewerte-Index TecDax legte um 1,50 Prozent auf 2924,43 Punkte zu. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um 0,66 Prozent hoch.

Im Auge behalten die Anleger den internationalen Zollstreit und die Türkei-Krise. Laut Marktbeobachtern überwiegt derzeit der Optimismus, dass die in dieser Woche stattfindenden Gespräche zwischen den USA und China sowie den USA und der Europäischen Union an diesem Montag den eskalierten Handelskonflikt etwas entschärfen.

Bundesbank-Präsident Jens Weidmann sieht derweil durch die Währungskrise in der Türkei keine größeren Gefahren für deutsche Banken. Die Türkei befinde sich in einer sehr ernsten wirtschaftlichen Lage, sagte Weidmann der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“. Für den deutschen Bankensektor sei das Risiko überschaubar. Am Montag zählten die im Dax notierten Anteile der Deutschen Bank und der Commerzbank allerdings zu den schwächsten Werten mit Abschlägen von 0,4 beziehungsweise 0,7 Prozent.

Die Bayer-Aktien standen am Montag an der Dax-Spitze zuletzt 3,1 Prozent höher. In der Vorwoche war der Kurs um 16 Prozent abgerutscht. BASF gewannen gleich hinter Bayer 2,5 Prozent - auch hier hatte sich die Credit Suisse positiv geäußert.

Am Rentenmarkt stieg die Umlaufrendite von 0,12 Prozent am Freitag auf 0,13 Prozent. Der Rentenindex Rex sank um 0,05 Prozent auf 141,69 Punkte. Der Bund-Future gewann 0,04 Prozent auf 163,62 Punkte. Der Euro gab zeitweise bis unter 1,14 US-Dollar nach. Zuletzt kostete die Gemeinschaftswährung 1,1418 Dollar. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Freitag auf 1,1391 Dollar festgesetzt. (dpa)