Börse in Frankfurt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Anleger wittern nach leichter Dax-Schwäche nächste Chance

Die Anleger sind am Montag nach dem etwas schwächeren Start am deutschen Aktienmarkt wieder in Stellung gegangen. Sie wittern die nächste Kaufchance.