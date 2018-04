Die Bremer Innenstadt rund um Marktplatz, Dom und Schnoor ist nicht nur für die Bremer ein ganz besonderer Ort – auch für Touristen aus der ganzen Welt ist sie ein beliebter Anziehungspunkt. Doch im Umfeld von Obern-, Söge- und Martinistraße wird die Bremer City ihrer Rolle als Aushängeschild städtebaulich wie auch wirtschaftsstrukturell nicht mehr gerecht. Gut, dass die Stadt an mehreren Stellen konkrete Schritte unternehmen will, die City aufzuwerten. Gut auch, dass Investoren bereit sind, Geld in die Hand zu nehmen.

Denn eine attraktive Innenstadt schafft und sichert Arbeitsplätze. Allein im Ortsteil Altstadt arbeiten in der Privatwirtschaft fast 28 700 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte – also mehr als elf Prozent aller Bremer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Sie arbeiten vor allem in Banken und Versicherungen, in der Gastronomie, in Arztpraxen und Anwaltskanzleien sowie natürlich im Einzelhandel. Und hinzu kommen natürlich auch noch die Beschäftigten im öffentlichen Dienst.

Diese Branchenvielfalt muss weiter ausgebaut werden. Gerade die wachstumsstarken wissensintensiven Dienstleistungen sollten bei der Aufwertung der Innenstadt eine starke Rolle spielen. Dazu gehören IT, Ingenieur- und Architekturbüros oder auch die Kreativwirtschaft. Die Wirtschaftsförderung ist gefragt, hier die notwendigen Strukturen zu schaffen, damit sich kreative und wissensintensive Dienstleister in der City ansiedeln. Ganz entscheidend für die Attraktivität einer Innenstadt ist und bleibt aber der Einzelhandel. Wenn die Flächen in der City ausgeweitet werden, sollte das nicht zulasten der inhabergeführten Geschäfte und auch nicht zulasten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer geschehen. Hier ist eine Planung mit Augenmaß nötig – denn: nur 15 Prozent der Bremer Einzelhandelsfläche ist in der Innenstadt angesiedelt.

Der starke Verdrängungswettbewerb – weg von der City, hin zu den großen Einkaufscentern an den Stadträndern – hat die Arbeitsbedingungen deutlich erschwert: Immer weniger Betriebe sind tarifgebunden, immer mehr Geschäfte kommen mit immer weniger Personal aus. Inzwischen gibt es im Einzelhandel mit Textilien, Schuhen, Schmuck und ähnlichem nur noch 30 Prozent Vollzeitstellen. Von einem existenzsichernden Einkommen sind die Beschäftigten oft weit entfernt.

Wer die Innenstadt aufwerten will, hat die Unterstützung der Arbeitnehmerkammer – doch bei den Planungen für die Einzelhandelsflächen müssen neben Investoren, Beiräten und Wirtschaftsvertretern auch die Arbeitnehmervertreter beteiligt werden.

Zur Person

Unser Gastautor

ist Präsident der Arbeitnehmerkammer Bremen. Der gebürtige Ammerländer ist Personalratsvorsitzender der HKK und seit Gründung der Gewerkschaft Verdi Mitglied des Bezirkspräsidiums. Peter Kruse lebt in Bremen.