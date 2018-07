Oft wird die Deutsche Bahn zum Aufregerthema. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Wenn Journalisten eine Schlagzeile suchen, um die Situation der Deutschen Bahn zu beschreiben, verwenden sie gern solche Bilder wie "Deutsche Bahn auf dem Abstellgleis". Oft wird die Deutsche Bahn auch zum Aufregerthema. Und jetzt wird gleich wieder kritisiert, dass nur 77,4 Prozent der Züge im ersten Halbjahr pünktlich waren.

Was viele dabei vergessen: Allein in diesem Jahr werden ins Schienennetz und die Modernisierung von Bahnhöfen 9,3 Milliarden Euro investiert. Auf 20 wichtigen Streckenabschnitten führt das, übers Jahr verteilt, zu längeren Fahrzeiten von zehn Minuten bis zu einer halben Stunde. Gut, dass so viel Geld in die Infrastruktur investiert wird.

Wenn es dadurch zu Verspätungen kommt, sollte man die in Kauf nehmen, weil es durch die Modernisierung in Zukunft besser laufen sollte. Das fällt jedem Einzelnen, der von einer Verspätung betroffen ist, natürlich schwer. Wer dafür aber am wenigsten dafür kann, sind die Mitarbeiter in den Zügen, die ihr Bestmögliches geben. Die Bahn ist auf einem guten Weg, weshalb sie nicht mehr als Prügelknabe der Nation herhalten sollte.