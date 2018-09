Das Elektro-Fahrzeug EQC von Mercedes-Benz, das in Bremen gebaut wird, zog in Stockholm viele Blicke auf sich. (Martina Holmberg/dpa)

Die Skyline von New York, ein Sternenhimmel über den Bergen, Tauben fliegen durch eine Häuserschlucht, ein Wald. Dazu Klaviermusik. Ein Leben zwischen Zeitraffer und Slow Motion läuft auf den Leinwänden hinter und über der Bühne ab. Dann setzt der Beat ein. Klavier und elektronische Musik vermischen sich, werden immer schneller. Und aus diesem Klangschleier taucht es auf: Ein silbernes Auto fährt auf die Bühne. Die Zuschauer springen auf, die Musik erreicht ihren Höhepunkt. „Meine Damen und Herren, hier ist er“, sagt Daimler-Chef Dieter Zetsche. Sicher, leise und geschmeidig sei der EQC. „Am allermeisten ist er aber ein echter Mercedes.“

Es ist eine beeindruckende Show, die Daimler an diesem Dienstagabend in Stockholm bietet. Eine, die sitzt – und vor allem sitzen muss. Denn das Auto, das nahezu geräuschlos auf die Bühne fährt, ist nicht irgendein Modell. Es ist die Zukunft. Für ein mehr als 100 Jahre altes Unternehmen. Für einen Konzern mit 290 000 Mitarbeiter weltweit. Im Grunde steht das Fahrzeug für den Fortbestand eines gesamten deutschen Industriezweigs. Es ist der Gradmesser für die Frage, die sich Branchenbeobachter seit Jahren stellen: Können deutsche Premiumhersteller vernünftige Elektroautos bauen?

Design sorgte für Diskussionen

Die Stuttgarter wollen jedenfalls keinen Zweifel daran lassen, dass sie dazu in der Lage sind. „Wir glauben daran, dass der EQC das Komplettpaket ist“, sagt Dieter Zetsche. Design, Nutzen, Sicherheit – alles sei genau richtig. Betont lässig – mit Jeans und Turnschuhen, ohne Krawatte –, wie man ihn seit Jahren kennt, steht der 65-Jährige auf der Bühne. Etwas angespannt dürfte er trotzdem sein. Denn schließlich ist der EQC eine der größten Zäsuren, die sein Konzern in den vergangenen Jahren erlebt hat. Er ist der Start für die erste reine E-Auto-Marke von Daimler. „So einfach“, sagt Zetsche. „So ehrgeizig.“

Eine leuchtende LED-Leiste zieht sich über die gesamte Front. Am Heck das gleiche. Eine hohe Schulterlinie, ein schwarzer Kühlergrill. Alles sieht anders aus und wirkt gleichzeitig vertraut. Als würde das Auto rufen: „Ich bin neu, aber du kennst mich. Ich bin ein Mercedes.“ Schon im Vorfeld hatte das Design für Diskussionen gesorgt: Wochen vor der Premiere hat Daimler veröffentlichte erste Detailaufnahmen.

In Internetforen und Kommentarspalten von Blogs formierten sich daraufhin zwei Lager: die Gelangweilten und die Frohen. Gelangweilt, weil der EQC im Straßenverkehr nicht besonders auffallen dürfte. Froh, eben weil er wie ein herkömmliches Auto aussieht. Und nicht so futuristisch und so ganz anders wie das Concept-Car, das der Konzern vor ziemlich genau zwei Jahren auf der Pariser Automesse vorgestellt hat.

Die meisten interessiert aber sowieso, was in dem Auto steckt. Hier hat sich Daimler lange bedeckt gehalten. Mit der Batterie soll der EQC bis zu 450 Kilometer weit fahren können. Die Akkus kommen von der Daimler-Tochter Accumotive aus Kamenz bei Dresden. Angetrieben wird das Auto von zwei Elektromotoren vorne und hinten. Im Cockpit schaut der Fahrer auf ein riesiges Displays. Tacho, Batterieanzeige, Radio – längst alles digital. Ein Sprachassistent macht viele Knöpfe überflüssig. Die Verkleidung innen – schwarz, silbern, leuchtendes blau, ein bisschen roségold. Kühl und heimelig.

Verkauft werden soll der EQC im nächsten Jahr. Zum Preis will an diesem Abend noch niemand etwas sagen. Branchenkenner gehen aber von etwa 70 000 Euro aus. Auch der Produktionsstart ist noch unklar. Frühjahr 2019, heißt es lediglich. Medien hatten schon vor einiger Zeit darüber berichtet, dass Daimler Engpässe bei den Batteriezellen habe. Der Produktionsstart soll sich dadurch um einige Monate verzögert haben. Der Konzern dementiert das: Alles im Plan.

Klar ist, dass das Bremer Mercedes-Werk eine entscheidende Rolle spielen wird. In Sebaldsbrück soll der EQC als erstes gebaut werden, später wird auch Peking in die Produktion einsteigen. In der Hansestadt wird das E-Auto dann auf einer Produktionslinie unter anderem zusammen mit dem T-Modell der C-Klasse und dem GLC in Halle 9 gebaut. Kein einfaches Vorhaben, denn die Produktionsstraße wurde bei parallel laufender Serienfertigung umgebaut; Mitarbeiter mussten extra für den Umgang mit neuen Bauteilen geschult werden.

"Nicht nur Daimler hat noch keine eigene Plattform für E-Autos"

„Die Vorbereitungen sind aber so gut wie abgeschlossen“, sagt Daimler-Produktionsvorstand Markus Schäfer. Die ersten Fahrzeuge laufen schon jetzt vom Band, als Test für die Serienproduktion. Wie viele EQC dann jährlich Bremen verlassen sollen, kann und will keiner sagen. Daimler, generell schweigsam, wenn es um Produktionszahlen einzelner Standorte geht, muss selbst abwarten, wie beliebt sein Elektroauto sein wird. Generell plant Mercedes, dass der Anteil der Elektromodelle bis 2025 zwischen 15 und 25 Prozent liegen wird.

Zugute kommt dem Autobauer, dass er mit dem EQC flexibel reagieren kann. Er basiert nämlich auf der gleichen Plattform, auf der schon jetzt Autos mit herkömmlichem Antrieb gebaut werden. Werden wenig EQC bestellt, kann Mercedes die Grundgerüste für die Produktion des GLC nehmen. Das macht das Unternehmen agil – beschränkt es aber auch zugleich. „So kann Daimler nicht alle Chancen der E-Mobilität nutzen“, sagt Automobilexperte Stefan Bratzel. Denn ein und dieselbe Plattform für verschiedene Antriebsarten setze vor allem der Elektromobilität Grenzen; ein E-Auto könne anders entworfen werden als eines mit Verbrennungsmotor.

Hierin sieht der Direktor des Center of Automotive Management in Bergisch Gladbach eine Gemeinsamkeit zwischen den deutschen Premiumherstellern. „Nicht nur Daimler hat noch keine eigene Plattform für E-Autos.“ Auch Audi und BMW nutzen Baukästen, mit denen sie Benziner oder Diesel zusammenschrauben können. Eine eigene Plattform für E-Autos ist bei allen drei Herstellern noch in der Entwicklung.

Noch länger warten wäre aber falsch gewesen“, sagt Bratzel. Der Markt für Elektroautos im Premiumsegment ist zwar noch klein, aber umkämpft. Wer einen Beweis dafür sehen will, muss nur in den Kalender schauen. Daimler hat an diesem Dienstag den Anfang gemacht. Am kommenden Sonntag stellt BWM seinen iNext zum ersten Mal vor und schickt ihn anschließend auf Werbetour. Und noch eine Woche später ist Audi dran. Die Ingolstädter präsentieren mit dem E-Tron einen Elektro-SUV, der noch in diesem Jahr ausgeliefert werden soll.

Ambitionierter Angriff

Doch die Konkurrenz für Daimlers EQC sitzt nicht nur in Bayern, sondern auch in Kalifornien. Hier hat Milliardär Elon Musk mit Tesla ein Unternehmen aufgebaut, dessen Name ein Synonym für Elektroautos geworden ist. Bislang kommt kein anderes E-Auto an die US-Modelle heran, geschweige denn an ihnen vorbei.

Daimlers Angriff scheint daher ambitioniert. Aber er könnte gelingen, glaubt Automobilexperte Bratzel: „Trotz Dieselskandals stehen die deutschen Hersteller immer noch für Qualität und Verlässlichkeit.“ Damit könnten sie die Käufer überzeugen.

Im Grunde bleibt den Herstellern auch nichts anderes übrig. Denn bei der Elektrooffensive geht es auch darum, die Verbrenner-Flotte noch möglichst lange mit durchzuziehen. Denn nach Vorgaben der EU sollen Autobauer den CO₂-Ausstoß ihrer Neuwagen bis 2025 im Mittel um 15 Prozent senken, bis 2030 um 30 Prozent. Wer jedoch einen bestimmten Anteil an emissionsfreien Fahrzeugen wie etwa Elektroautos verkauft, darf sich über abgeschwächte Grenzwerte freuen.

Es geht ums Geld, und das lassen sich die Hersteller etwas kosten. Die deutsche Automobilindustrie werde in den nächsten drei Jahren 40 Milliarden Euro in die Elektromobilität investieren, sagte Bernhard Mattes, Chef des Autoverbands VDA, dem „Handelsblatt“. Der Wille in der Industrie scheint da zu sein. Auch bei Mercedes, wie Zetsche klarmacht: „Der EQC ist der Anbruch einer neuen Ära für unser Unternehmen.“

Die große Daimler-Elektro-Show, sie endet mit Applaus. Die Musik vom Anfang ist längst verstummt, und zumindest an diesem Abend scheint alles klar: Daimler kann vernünftige E-Autos bauen. Ob sich das aber bewahrheitet, wird sich erst im kommenden Jahr zeigen. Wenn der EQC zwischen Flensburg und Garmisch-Partenkirchen, zwischen Bremen und Berlin in den Autohäusern steht, zwischen der C-Klasse und dem GLC. Ganz ohne Leinwände, Lichteffekte und die ganz große Show. Dann erst wird deutlich, ob die Zukunft für Daimler beginnen kann.