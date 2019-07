Containerschiffe im Hamburger Hafen: Für deutsche Reeder bleibt die Lage schwierig. Es wird für sie immer schwerer, von heimischen Banken Kredite zu bekommen. (Axel Heimken/dpa)

Billiges Geld gibt es mehr als genug. Daran kann es also nicht liegen, wenn deutsche Reeder zunehmend beklagen, dass sie von heimischen Banken keine Kredite mehr bekommen. Die Europäische Zentralbank hat in Aussicht gestellt, den Einlagenzins für die Institute sogar noch weiter abzusenken. Es wird also teurer für sie, Geld bei der EZB zu parken, anstatt es zum Beispiel an Unternehmen zu verleihen.

Trotzdem machen immer mehr deutsche Banken einen weiten Bogen um die maritime Branche. Das ist natürlich kein Wunder, schließlich haben sich Finanzjongleure in der Vergangenheit gewaltig mit Schiffskrediten verzockt. Und so richtig ist die Krise der Reeder auch noch nicht durchgestanden – zumal die Weltkonjunktur Anlass zur Sorge gibt. Die Folge: Es fehlt das Geld für dringend nötige Investitionen.

Viele Schifffahrtsunternehmen können ihre Finanzierung nur noch über internationale Banken organisieren. Das ist ein Wettbewerbsnachteil. Dabei gibt es genug deutsche Reedereien mit funktionierenden Geschäftsmodellen. Die Banken sollten wegen Sünden der Vergangenheit nicht eine ganze Branche fallenlassen, sondern genau hinschauen.