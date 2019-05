Handelsstreit kühlt sich ab

Autobauer atmen auf: Trump lässt bei Zöllen locker

Es ist gerade ein Jahr her, dass US-Präsident Trump die Welt mit Sonderzöllen auf Stahl und Aluminium schockte. Am Freitag schaffte er erstmals selbst auferlegte Zölle wieder ab. Und er verschaffte den Autobauern in Europa und Japan Luft.