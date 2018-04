In Deutschland sank der Absatz. Foto: Armin Weigel (dpa)

In Europa bremsten die laufenden Modellwechsel den Absatz zwar. Trotzdem schaffte die Ingolstädter VW-Tochter mit rund 464.000 verkauften Fahrzeugen den besten Jahresstart ihrer Geschichte.

In China sei die Mittelklasse-Limousine A4 der wichtigste Wachstumstreiber gewesen. Audi habe dort im März 31 Prozent mehr Autos ausgeliefert als im - durch einen Händlerstreit belasteten - Vorjahresquartal, teilte das Unternehmen mit. In den USA legte Audi auf niedrigem Niveau um gut 7 Prozent zu, mehr als die Hälfte der dort verkauften Wagen waren SUV-Modelle.

In Deutschland dagegen sank der Absatz um 9 Prozent, in Europa insgesamt um 6 Prozent. „Mit den Modellen Audi A7, A6, A1 und Q3 erneuern wir im Jahresverlauf allein in Europa rund ein Viertel unseres Absatzes“, erklärte Vertriebsvorstand Bram Schot.

Konkurrent Mercedes-Benz hatte im ersten Quartal 594.000 Autos mit dem Stern verkauft und damit um 6 Prozent zugelegt. BMW will seine Absatzzahlen an diesem Freitag (13.04.) veröffentlichen. (dpa)