Zu Weihnachten drohen die Abteile wegen der zeitweisen Lockerungen der Corona-Einschränkungen wieder voller zu werden. (Sebastian Gollnow /dpa)

Eine Reise zu den Verwandten zu Weihnachten mit dem Zug? Davon rät der Bremer Virologe Andreas Dotzauer ab. Sollte sich eine Fernreise an den Festtagen nicht vermeiden lassen, empfiehlt Dotzauer, wenn möglich mit einem Auto zu fahren. „Man muss abwarten, wie sich die neuen Regeln der Bahn in der Praxis auswirken“, sagt Dotzauer, „wenn die Züge vollgepackt sein sollten, drohen sie sich zu Infektionsherden zu entwickeln – das sollte unbedingt vermieden werden.“

Normalerweise gibt es nicht viele Phasen im Jahr, in denen mehr Deutsche mit der Bahn fahren als zur Weihnachtszeit. Im vergangenen Jahr nutzten 2,8 Millionen Reisende die Fernzüge zu den Festtagen. Die Nachfrage ist laut der Deutschen Bahn mit dem Teil-Lockdown deutlich gesunken: Aktuell seien die Züge zu 20 bis 25 Prozent ausgelastet. In normalen Zeiten liege die Auslastung bei 60 Prozent. Wegen der zeitweisen Lockerungen der Corona-Einschränkungen über die Feiertage drohen die Abteile zu Weihnachten wieder voller zu werden.

Die Deutsche Bahn hat eine Reihe von Regeln eingeführt, damit auch bei höherer Auslastung in den Waggons Abstand zu Mitreisenden gehalten werden kann. Mit dem Fahrplanwechsel Mitte Dezember sollen laut dem Konzern täglich 13.000 Sitzplätze zusätzlich angeboten werden. Zudem kann in den Fernzügen der Bahn noch ein Platz pro Doppelsitz im Großraumwagen reserviert werden; es wird automatisch der Fensterplatz zugewiesen. An Tischen können nur noch die beiden diagonal gegenüberliegenden Plätze gebucht werden, in Abteilen noch zwei von sechs Sitzen. Die Zahl der Plätze, die insgesamt reserviert werden kann, schrumpft auf etwa 60 Prozent.

Eine Reservierungspflicht gibt es aber nicht. Plätze, die sich nicht im Voraus belegen lassen, müssen also nicht freibleiben. Sie können von Fahrgästen ohne Reservierung genutzt werden. Was heißt das für den Infektionsschutz? „Die Züge der Bahn sind bislang nicht als Corona-Hotspots in Erscheinung getreten“, sagt Malte Diehl, Vorsitzender des Fahrgastverbandes Pro Bahn für Bremen und das Oldenburger Land, „ich gehe davon aus, dass sich daran auch an Weihnachten nichts ändern wird.“ Diehl erwartet, dass die Züge zu Weihnachten voll, aber nicht überfüllt sein werden. „Die Leute sollten vorsichtig sein, aber nicht panisch“, sagt Diehl, „wer sich an die Regeln hält, kann auch zu Weihnachten mit der Bahn fahren, ohne sich einem großen Risiko auszusetzen.“

Zu Randzeiten reisen

Man könne selbst dazu beitragen, das Infektionsrisiko im Zug zu reduzieren, so Malte Diehl weiter. Am besten sei es, zu Randzeiten reisen, also nicht an Heiligabend oder an den Wochenenden, sondern wochentags, am besten früh morgens oder spät abends. Bei der Wahl eines möglichst leeren Zuges helfe die Auslastungsanzeige der Deutschen Bahn, die zum Beispiel auf der Bahn-Webseite für jede Verbindung abrufbar sei. Diehl rät auch dazu, eine Reservierung in ersten Klasse in Betracht zu ziehen. Dort gebe es größeren Abstand zwischen den Sitzreihen, und es komme seltener vor, dass ein großer Teil der Plätze belegt sei. Oft seien die Tickets für die erste Klasse nicht viel teurer, wenn man auf einen Spartarif zurückgreife und frühzeitig eine Fahrkarte kaufe.

Dass es keine Pflicht gibt, die Reisen zu Weihnachten vorab zu buchen und die Züge trotz weniger Reservierungsmöglichkeiten ausgelastet sein könnten, sieht Andreas Dotzauer kritisch. Der Bremer Virologe empfiehlt, das Weihnachtsfest zu Hause zu verbringen. Wer auf den Zug angewiesen sei, solle einen FFP2-Mundschutz nutzen, der mehr Schutz biete als Einwegmasken. Es sei auch sinnvoll, unterwegs regelmäßig Desinfektionsmittel zu verwenden. „Ein Restrisiko lässt sich aber nicht vermeiden“, so Dotzauer, „erst recht nicht, wenn die Züge voll sein sollten.“

Womöglich könnte der Bahn auch ein Konkurrent dabei helfen, dass es nicht zu überfüllten Zügen kommt. Das Fernbusunternehmen Flixbus bietet seit 3. November keine Fahrten mehr an. Zu Weihnachten will Flixbus den Betrieb aber wieder aufnehmen, wie eine Sprecherin bestätigt. Ab Mitte Dezember sollen die Busse wohl auch wieder ab Bremen starten.

Das Bundesinnenministerium hatte vor Kurzem Bundes-Beschäftigte bei Bahn-Dienstreisen ermöglichen wollen, zum besseren Corona-Schutz auch zwei Sitzplätze buchen zu können. Von der Regelung wurde Abstand genommen, nachdem sie bekannt geworden war. Die Bahn hatte auch darauf hingewiesen, dass eine Reservierung verfällt, wenn der Platz nach 15 Minuten nicht eingenommen worden ist.