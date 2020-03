«Wir müssen nicht auf Teufel komm raus heiße Luft transportieren», sagte der GDL-Vorsitzende Claus Weselsky. «Wir müssen mindestens auf 50 Prozent runter.». Foto: Lisa Ducret/dpa (Lisa Ducret / dpa)

„Entgegen den Behauptungen von Herrn Weselsky hat die DB also schon Schritt für Schritt ihr Angebot zurückgefahren, um gerade auch schonend mit dem Personal umzugehen“, teilte der Konzern in Berlin mit. Sie wies damit Kritik des Vorsitzenden der Lokführergewerkschaft GDL, Claus Weselsky, zurück. Dieser hatte zuvor gefordert, die Kapazitäten von nach seiner Darstellung derzeit 90 Prozent auf 50 Prozent herunterzufahren.

Aus Weselskys Sicht hat die Bahn zu lange an einem 100-Prozent-Angebot festgehalten. Das könne auch für die Werkstätten zu einer Herausforderung werden, wenn die Krise es schwieriger mache, Ersatzteile zu bekommen, sagte er Deutschen Presse-Agentur. Die Fahrgastzahlen seien deutlich gesunken. Deshalb müsse die Bahn jetzt Personalreserven bilden, um auch in den nächsten Wochen ein verlässliches Grundangebot aufrecht erhalten zu können.

„Fakt ist, dass die DB überall in Deutschland mit einem stabilen Angebot - übrigens anders als andere - die Mobilität in Deutschland sichert“, teilte die Bahn zu den Forderungen mit. Auch in schweren Zeiten könnten somit Krankenpfleger, Ärzte, Polizisten und andere Helfer zur Arbeit kommen. „Die DB transportiert also “keine heiße Luft„ (O-Ton Weselsky), sondern komme ihrem Auftrag zur Sicherung der kritischen Infrastruktur nach“, hieß es.

Am Vormittag ist der Aufsichtsrat des bundeseigenen Konzerns zusammengekommen. Auf der Tagesordnung des Kontrollgremiums steht der Jahresabschluss 2019, der voraussichtlich einen Gewinnrückgang im laufenden Geschäft enthält. Zudem stehen personelle Veränderungen im Aufsichtsrat an. Und auch die Coronakrise dürfte die Teilnehmer beschäftigen. (dpa)