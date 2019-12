Mit einem attraktiveren Angebot im öffentlichen Personennahverkehr soll der Umstieg vom Auto auf Busse und Bahnen beschleunigt und der Klimaschutz verbessert werden. Foto: Bernd Thissen/dpa (Bernd Thissen / dpa)

Die Summe wuchs einerseits, weil die Baupreise teils deutlich steigen, andererseits, weil die Bahn deutlich mehr baut. Zeitweise gab es bis zu 800 Baustellen gleichzeitig. Die Bahn hob wiederholt hervor, dass der Anteil baustellenbedingter Zugverspätungen dennoch zurückgehe. Details zur Arbeit an der Infrastruktur will der Konzern an diesem Donnerstag (10 Uhr) in Berlin bekannt geben. (dpa)