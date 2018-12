Ein vierstündiger Warnstreik am Montag hat den Druck auf die Bahn erhöht. (David Young /dpa)

Bei den Tarifverhandlungen für rund 160 000 Beschäftigte der Deutschen Bahn lässt der erhoffte Durchbruch weiter auf sich warten. In Berlin nahm die Bahn am Dienstag die unterbrochenen Gespräche mit der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) wieder auf. In Eisenach verhandelte das Unternehmen parallel mit der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) über neue Tarifverträge.

„Wir werden die Tarifverhandlungen jetzt fortsetzen mit dem festen Willen, am Verhandlungstisch ein Ergebnis zu erzielen“, sagte EVG-Verhandlungsführerin Regina Rusch-Ziemba zum Auftakt am Dienstag. Bahn-Personalvorstand Martin Seiler bezeichnete es als gutes Signal, dass man wieder am Verhandlungstisch sitze. Sprecher aller drei Tarifparteien schlossen Verhandlungen „bis in die Nacht hinein“ nicht aus.

Die EVG hatte die vierte Verhandlungsrunde am Sonnabend in Hannover abgebrochen. Als Grund gab sie ein zu niedriges Lohnangebot an. Mit einem vierstündigen Warnstreik am Montag hatte die Gewerkschaft den Druck auf den Arbeitgeber erhöht. Der Ausstand in Stellwerken, Werkstätten und an Bahnhöfen legte den Zugverkehr in weiten Teilen Deutschlands lahm. Am Tag danach kam es im Zugverkehr noch vereinzelt zu Problemen. Die Fernzüge seien aber mittlerweile wieder nach Plan unterwegs, sagte eine Bahnsprecherin am Mittag. „Nach den kleineren Verspätungen und wenigen Ausfällen ist der Verkehr jetzt stabil.“