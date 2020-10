Geldautomaten in einer Filiale der Bank of America in New York. Foto: picture alliance / dpa (Daniel Bockwoldt / dpa)

Drohende Kreditausfälle in der Corona-Krise haben die Bank of America auch im dritten Quartal belastet. Mit 4,9 Milliarden Dollar (4,2 Mrd Euro) verdiente das Geldhaus rund 16 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch mitteilte.

Dabei legte die Bank weitere 1,4 Milliarden Dollar für ausfallgefährdete Kredite zurück. Analysten hatten im Schnitt mit mehr gerechnet. Im ersten Halbjahr hatte das Institut bereits fast zehn Milliarden Dollar in die Risikovorsorge gesteckt.

Unterdessen machten der Bank die niedrigen Zinsen weiter zu schaffen. Der Zinsüberschuss sackte um 17 Prozent auf 10,1 Milliarden Dollar ab. Die gesamten Erträge fielen um elf Prozent auf 20,3 Milliarden Dollar. Die Aktie reagierte vorbörslich zunächst mit Kursverlusten.

