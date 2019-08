Wegen Hitze und Trockenheit

Bauernverband beklagt unterdurchschnittliche Ernte 2019

Die extreme Dürre von 2018 steckt vielen betroffenen Bauern noch in den Knochen - und in den Bilanzen. Auch in diesem Jahr waren die Bedingungen teils nicht ideal. Was bedeutet das für die Ernte?