Alfred Oboth Odol ist Baumwollbauer und lebt in Rubongi im Osten Ugandas. (Patience Akumu/Journafrica)

Wer die Geschichte der Baumwolle in Uganda erzählen möchte, kommt an ­Alfred Oboth Odoi nicht vorbei. Der freundliche Herr, Anfang 70, mit kleinen Lachfalten im Gesicht sitzt auf einem Plastikstuhl vor seinem rustikalen Backsteinhaus in Rubongi, einem kleinen Dorf im Osten des Landes. Die Mittagssonne steht hoch am Himmel. Kinder aller Altersstufen toben in den angrenzenden Bananenstauden und quietschen vergnügt.

An einem normalen Arbeitstag stünde Oboth um diese Zeit irgendwo auf seinen Äckern und gäbe seinen Arbeitern praktische Anweisungen. Doch gerade ist keine Saison; erst im April beginnt die neue Aussaat der Baumwolle. Also wartet der Landwirt lieber gemütlich auf das Mittagessen und beginnt zu plaudern.

„Es gibt wenige Menschen in Uganda, die auf sieben Jahrzehnte Baumwollanbau zurückblicken können“, sagt er stolz. Seine Nachbarn nennen ihn liebevoll Mzee, alter Mann, weil er so viele Geschichten aus lange vergessenen Zeiten parat hat. „Die Baumwolle hat meine Schulgebühren bezahlt. Dass meine Geschwister und ich eine Ausbildung genossen haben und heute Lesen und Schreiben können, haben wir nur dieser Pflanze zu verdanken.“

Schon zu Kolonialzeiten bauten viele Familien Baumwolle an

Denkt Oboth an seine Kindheit zurück, werden die Falten in seinem Gesicht von jetzt auf gleich ein wenig weicher. Er streicht seine Hose zurecht, als müsse alles perfekt sitzen, ehe er von den glorreichen Tagen erzählen kann. „Als ich ein kleiner Junge war, gingen wir oft von Dorf zu Dorf. Überall blühte es weiß“, erinnert er sich. Schon früh half er seinem Vater bei Aussaat und Ernte. Es stand außer Frage, dass auch er später einmal als Baumwollfarmer arbeiten würde. Schließlich bedeutete diese Beschäftigung damals so etwas wie Reichtum. „Bei uns lief es besonders gut. Mein Vater besaß ein eigenes Haus und hatte als einer der ersten hier ein Fahrrad. Jeder bewunderte uns dafür.“

Rekonstruiert Oboth seine Lebensgeschichte als Baumwollfarmer, berichtet er auch über die Geschichte seines Landes – mit allen Höhen und Tiefen. Zu Kolonialzeiten baute fast jede Familie Baumwolle an – zu miserablen Konditionen, bestimmt von zunächst britischen, später indischen Abnehmerbetrieben. Anfang der 1960er-Jahre machten die lokalen Bauern gegen unwürdige Arbeitsbedingungen und extrem niedrige Preise mobil. Von der Unabhängigkeitsbewegung im Land mitgerissen und mit Unterstützung der neuen Regierung gründeten sie Genossenschaften und vermarkteten ihre Ernte von nun an selbst – mit Erfolg: Die Regierung garantierte stabile Preise, der Baumwollmarkt stand über einige Jahre in einer Blüte.

Baumwolle wird erst im April ausgesät, so hat der Bauer Zeit, sich mit den Kindern im Dorf zu beschäftigen. (Patience Akumu/Journafrica)

Doch mit dem Militärputsch Idi Amins im Jahr 1971 änderte sich das schlagartig. Die Baumwollwirtschaft kam zum Erliegen. Aus Oboths Sicht hat sich das auch nach der Demokratisierung des ­Landes nicht geändert. Dauerpräsident ­Yoweri Museveni habe bereits bei seinem Amtsantritt 1986 die Wiederbelebung der Genossenschaften versprochen, sagt er. Seinen Worten ließ er nie Taten folgen. Internationale Geldgeber wie die Weltbank drängten Uganda zur Liberalisierung der Wirtschaft und zur Öffnung der Landwirtschaft für internationale Investoren. Genossenschaftliches Arbeiten war von nun an politisch verpönt. Im Jahr 2004 gründete die Regierung die Cotton Development Organization (CDO), die den darbenden Sektor wiederbeleben und mehr Landwirte zum Baumwollanbau ermutigen sollte. Oboth sieht das kritisch: „Gegenüber der CDO stehen wir als kleine Bauern alleine da. Wir haben keine eigene Stimme. Die Preise, die uns angeboten werden, sind alles andere als fair.“

Nicht nur politisch hat sich seit Oboths Kindertagen vieles am Baumwollanbau geändert. Die Preise orientieren sich am Weltmarkt und sind deshalb instabil. Das Wetter hat sich verändert, denn auch in Uganda macht sich der Klimawandel bemerkbar. Während in der Regenzeit mal kein Tropfen fällt, folgen in den eigentlich trockenen Monaten dann Wolkenbrüche, wenn die Baumwollfrüchte viel Sonne statt Wasser benötigen. Hinzukommt, dass der zunehmende Wettbewerb um Grund und Boden die Situation für Kleinbauern schwieriger macht. „Heute verdient kaum noch ein Bauer genug zum Leben“, sagt Oboth resigniert. Er nahm zusätzlich eine Stelle in der Verwaltung an, um seine Familie zu ernähren. Im Prinzip sei die Lage beinahe wie damals vor der Unabhängigkeit. Am meisten profitierten Zwischenhändler und Abnehmer, den Bauern bliebe fast nichts.

Alfred Oboth Odol verdankt dem Baumwollanbau seine Schulbildung, die Familie baut die Pflanze seit rund 70 Jahren an. (Patience Akumu/Journafrica)

Trotz der schwierigen Lage ist Baumwolle nach Kaffee und Tee nach wie vor das drittwichtigste Exportgut des Landes. 90 Prozent der ugandischen Baumwolle werden nach Europa und Asien exportiert. Abgesehen von kleineren Industrien wird im Land selbst fast nichts weiterverarbeitet. Alle bisherigen Versuche, eine eigene Textilindustrie zu entwickeln, scheiterten. Unternehmer und Regierungsbeamte werden regelmäßig mit Korruption in Verbindung gebracht.

Die Landwirte fühlen sich indes mit Mammutproblemen wie Klimawandel und Bevölkerungswachstum alleingelassen. „Es gibt immer mehr Menschen, und die müssen irgendwo hin. Früher gab es unzählige Hektar Ackerfläche. „Heute ist davon fast nichts mehr übrig“, sagt der Baumwollbauer. „Mit meinen sechs Hektar gehöre ich noch zu den Glücklichen.“ Große Traktoren besitzt Oboth nicht. Es gibt ein paar kleinere Maschinen, die er sich mit anderen Landwirten teilt. Vieles auf dem Feld ist immer noch Handarbeit.

Baumwolle wird in Uganda mehr und mehr zum Auslaufmodell. Erdnüsse und Tomaten gelten mittlerweile als Cash Crops, also Pflanzen, die auf den Märkten bessere Preise erzielen und mehr Bares versprechen. „Ohne Subventionen und ohne Unterstützung von der Regierung geht hier nicht mehr viel“, sagt Oboth. „Es braucht mehr als nur leere Worte, um die Baumwollindustrie zu retten.“

Er hat sich in seiner Situation eingerichtet. „Wir sind nicht reich, wir sind nicht arm. Baumwolle bringt zwar nicht mehr so viel Geld wie früher, aber sie bringt immerhin etwas. Dafür muss ich mich nicht rund um die Uhr um die Pflanzen kümmern. Da bleibt Zeit für die Familie.“ In der Tat scheint es, als fühle er sich mit seiner Auszeit von der Feldarbeit ganz wohl. Mit einem tiefen Brummen zeigt er einem seiner Enkelkinder, wie man mit einem Spielzeugauto herumfährt. Als er fotografiert werden soll, scheucht Oboth die Horde Kinder mit einem freundlichen Lächeln beiseite.

Wenig später scheint er seine Resignation von vorher schon wieder gänzlich vergessen zu haben. „Vielleicht kommen die glorreichen Tage der ugandischen Baumwolle ja doch noch mal wieder. Wer weiß das schon.“

Aus dem Englischen übersetzt von Philipp Lemmerich von der Non-Profit-Medienagentur Journafrica.

