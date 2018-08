Der Schriftzug «Beiersdorf» vor der Unternehmenszentrale der Beiersdorf AG in Hamburg. Foto: Lukas Schulze (dpa)

Nach einem starken ersten Halbjahr hat der Nivea-Hersteller Beiersdorf seine Erwartungen für das Gesamtjahr heraufgesetzt.

„Die Grundlage dafür ist unser erfolgs- und zukunftsorientiertes Geschäftsmodell“, sagte Vorstandschef Stefan Heidenreich in Hamburg. Beiersdorf setze auf starke Marken, Innovationen, Effizienz und Digitalisierung in allen Geschäftsbereichen.

Von Januar bis Juni steigerte Beiersdorf den Umsatz gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres um 7,7 Prozent. Wegen des starken Euro lag das Plus unter dem Strich aber nur noch bei 2,8 Prozent auf 3,6 Milliarden Euro. Stärker erhöhte sich der Betriebsgewinn vor Steuern und Zinsen (Ebit), der um 4,3 Prozent auf 585 Millionen Euro kletterte. Für das gesamte Jahr rechnet der Konzern nun mit einem Umsatzplus von 5 statt 4 Prozent, bei konstanten Gewinnen.

Die globale Marke Nivea, das Hauptprodukt des Konzerns, legte mit einem Wachstum von 3,5 Prozent nur halb so stark zu wie der Kosmetik-Bereich insgesamt. Wachstumstreiber waren die Marken der zweiten Reihe, zum Beispiel Eucerin. Vor allem die Schweizer Luxusmarke la Prairie, bei der ein kleiner Tiegel Hautpflege eine vierstellige Summe kosten kann, entwickelte sich mit einem Wachstum von mehr als 55 Prozent überaus stark. Die Marke ist beliebt in asiatischen Märkten, wo die Kundinnen für Kosmetikprodukte oft viel Geld ausgeben. Heidenreich will weitere Marken neu herausbringen oder positionieren, die zum Teil schon seit Jahren vom Markt verschwunden sind oder ein Nischendasein führen.

Von der Hitzewelle in Nordeuropa hat Beiersdorf weniger profitiert, als zu erwarten gewesen wäre. „Der Absatz im Bereich Sonnenschutz ist um 20 bis 30 Prozent gestiegen, bei Deo und Duschbädern haben wir noch keinen genauen Überblick“, sagte Heidenreich. Es sei aber zu bedenken, dass in Südeuropa das Wetter bis Ende Juni nicht sonnig gewesen sei, was zum Beispiel in Spanien zu diesem Zeitpunkt zu Absatzrückgängen bis zu 30 Prozent geführt habe.

Heidenreich wies Gerüchte zurück, nach denen er sich mit Michael Herz, dem Vertreter des Mehrheitsaktionärs im Aufsichtsrat, überworfen haben soll und deshalb sein Vertrag spätestens zum Ende des kommenden Jahres auslaufe. Entsprechende Berichte seien Unsinn, er arbeite seit sieben Jahren hervorragend mit Herz zusammen. „Und das waren sehr erfolgreiche Jahre“, sagte Heidenreich. Umsätze und Gewinne seien in jedem Jahr gestiegen, der Unternehmenswert habe sich mehr als verdoppelt. Darauf sei er stolz. Beiersdorf sei eines der erfolgreichsten Unternehmen im Bereich der Hautpflege. Er habe sich entschieden, nach sieben Jahren anderen Dingen mehr Priorität zu geben. (dpa)