Marke liegt bei 15 Minuten

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Bericht: Bahn will neue Pünktlichkeitsrechnung einführen

Die Deutsche Bahn will laut „Bild am Sonntag“ eine neue Pünktlichkeitsrechnung für Züge im Fernverkehr einführen. Demnach soll von diesem Montag an zusätzlich betrachtet werden, ob Fahrgäste mit ihrem IC oder ICE mehr oder weniger als 15 Minuten verspätet am Ziel eintreffen.