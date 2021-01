Lucca Günther hat bei Greenboats gelernt und war bundesweit der Beste seines Jahrgangs. Hier schleift er an einer Parkbank herum. Der 24-Jährige studiert mittlerweile, sein Fach: Schiffbau und maritime Technik. Greenboats ist er treu geblieben, jetzt als studentische Hilfskraft. (Frank Thomas Koch)

Deutschland Bester unter den Auszubildenden im Bootsbau schmirgelt gerade an einer Parkbank herum, ein Kunstobjekt, Hundertwasser-Stil, das aber eben auch zum Sitzen taugen soll. Lucca Günther beugt sich mit einer Akribie über seine Arbeit, als wär’s der letzte Schliff an einem mondänen Holzboot oder der kleinen, feinen Jacht für den Törn zwischen den Ostfriesischen Inseln. „Das ist die Vielfalt hier“, sagt der 24-Jährige, ihm gefällt das. Günther hat nach dreieinhalb Jahren ausgelernt bei Greenboats in Bremen und ist dort jetzt als studentische Hilfskraft beschäftigt. Seine Zukunft heißt Schiffbau und maritime Technik, Parkbänke sind es dann eher nicht mehr.

Günther, gebürtig in Luxemburg, Vater aus Bremen, ist beim bundesweiten Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks in der Sparte Bootsbau Erster Bundessieger geworden. Gar nicht mal wenig, viel sogar, wenn sogar der Bundespräsident gratuliert. Jetzt studiert er an der Fachhochschule in Kiel, aber klar, zu Greenboats und nach Bremen zieht es ihn zwischendurch wieder zurück. Coole Sache, was die kleine Firma in Horn-Lehe macht, da will er dabei sein, immer noch.

„In meiner Lehrzeit haben wir vier Boote gebaut“, erzählt Günther. Er selbst war bei dieser Arbeit nicht irgendwo am Rand – Material schleppen, Kaffee kochen, Müll wegbringen, und ewig diese Schleiferei. So tickt Greenboats nicht, kann es gar nicht, bei einem Betrieb, der nur neun Mitarbeiter hat. Jeder macht mehr oder weniger alles, sobald das seine Fähigkeiten zulassen, auch bei den Auszubildenden ist das so. „Ich finde das interessant, spannend, man durchlebt den ganzen Prozess“, sagt Günther.

In der Halle, die so klein ist, dass man aufpassen muss, um nicht vom Gabelstapler angefahren zu werden, liegt eine Boesch auf dem Bock, Rumpf nach oben. Auch so ein Projekt. Das Motorboot, gebaut in der Schweiz, ist knapp 40 Jahre alt. Als es angeliefert wurde, der Kunde kommt aus Berlin und schippert gerne auf dem Wannsee ­herum, war die Boesch komplett durchgegammelt, und der Motor musste generalüberholt werden. Kosten: 40.000 Euro, ein knappes Drittel des Neupreises. Zu tun sind jetzt nur noch Kleinigkeiten. Günther legt Hand an, damit der Fotograf seine Bilder bekommt.

Ein ökologischer Rohstoff, dem ein wenig Chemie beigemengt wird

Den meisten Platz nimmt in der Halle die Gondel einer Windkraftanlage ein. Es ist ein Prototyp, gebaut mit einem Kunststoff, der zu 80 Prozent aus Naturfasern besteht. Im Grunde müsste man es deshalb umgekehrt sagen – ein ökologischer Rohstoff, dem ein wenig Chemie beigemengt wird. „Üblich ist glasfaserverstärkter Kunststoff, dann hätte man es bei der Verarbeitung mit Gift zu tun“, sagt Günther. Die Gondel wäre irgendwann Sondermüll, so aber nicht, „das ist besser fürs Gewissen“. An diesem Tag wird das knapp eine Tonne schwere Maschinenhaus abgeholt und tritt per Tieflader die Reise zum Auftraggeber nach Rotterdam an. Ein halbes Jahr Arbeit hat seinen Abschluss gefunden.

In einer Ecke schallt Musik aus den Boxen: „Born to be wild“. Im Nebenraum eine Kiste Flensburger Pils, alle Flaschen leer. „Wir sind sehr direkt miteinander“, erzählt Günther, „man braucht keine Audienz beim Chef, kann sich einbringen und Verantwortung übernehmen.“ Der Chef – er linst um die Ecke, als an der Boesch die Bilder gemacht werden. „Zieh die Handschuhe aus“, flachst er seinen ehemaligen Azubi an, „das ist Holz, das musst Du fühlen.“ Günther grinst, so kennt er das.

Greenboats baut alles, was der Markt hergibt

Greenboats gibt es erst seit acht Jahren. Der Name ist Programm, grün soll alles sein, ökologisch, auch wenn immer wieder Kompromisse gemacht werden müssen. Friedrich Deimann hat das Bremer Unternehmen gegründet. Der 35-Jährige ist Bootsbaumeister, einer, der mit Holz anfing, es im nächsten Schritt bei der Jachtwerft Meyer an der Lesum in Bremen-Nord mit reinem Kunststoff zu tun bekam, und nun hybrid unterwegs ist – Holz, andere Naturstoffe wie Flachs und Kork, und eben auch solches Material, dem Deimann eine „kranke Performance“ beimisst. „Kohlefaser zum Beispiel, am besten recycelt, benötigen wir trotzdem noch, wegen der Festigkeit, das ist wie Stahl“, sagt der Unternehmer. Auf Holz allein mag er nicht mehr setzen, „das ist schon wegen des großen Pflegeaufwands viel zu teuer“.

Deimannn ist ein Tüftler, er probiert in der Verarbeitung ständig Neues aus, testet das Material, kombiniert es. Auf Boote beschränken will und kann er sich dabei nicht. Mal ist es, wie gerade jetzt, auch eine künstlerisch gestaltete Parkbank, der Prototyp einer Windkraftgondel, die im Wesentlichen aus Naturstoffen besteht, oder ein alter Wohnwagen, der mit Flachs und Kork zu einem Caravan ausgebaut wurde. „Wir wollen uns auf allen Märkten tummeln“, sagt Deimann.

Wenn die Gondel raus ist und die Halle mehr Platz hat, geht die Arbeit an einem Segelboot los. Der künftige Eigner hat es selbst entworfen, er ist vom Fach, ein Schiffsbauingenieur. Deimann, der als Chef selbst auch immer hart am Objekt arbeitet, kann damit seine Kunst beweisen. Er ist dann wieder Bootsbaumeister.