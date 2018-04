Im Bremer Stahlwerk herrschte am Montag Feierstimmung. So viel gute Laune darf sich auch ein Bürgermeister nicht entgehen lassen. Pittoresk in silbrig-glänzende Schutzkleidung gehüllt, assistierte Carsten Sieling beim Anblasen des instandgesetzten Hochofens. Es ist klar, was uns diese Inszenierung sagen soll: Mögen die Zeiten auch noch so unübersichtlich sein – SPD und Bremer Senat schreiten Seit' an Seit' mit unseren Stahlarbeitern, und die sind immerhin sozialdemokratische Kernklientel.

In der Tat dürfte die Investition des Eigentümers Arcelor-Mittal in den Hochofen den Stahlstandort Bremen für viele Jahre sichern. Ein Verdienst der Politik ist das nicht. Dass sich der Konzern zum Werk an der Weser bekannt hat, geht aufs Konto der Belegschaft. Entscheidend war ihre Flexibilität und die Bereitschaft zu Zugeständnissen. Zudem zeigt sich: Stimmen die Rahmenbedingungen und das Produkt, kann Stahlproduktion in Europa Zukunft haben. Doch ausruhen sollte sich darauf niemand. Zu hart ist der globale Wettbewerb. Billigimporte und Überkapazitäten setzen den Herstellern zu. Hier muss nun das Management Einfallsreichtum und Beweglichkeit unter Beweis stellen.