BGH prüft Freisprüche für frühere Deutsche-Bank-Chefs

Die ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Deutschen Bank bei einem Gerichtstermin im September 2015: Josef Ackermann (l, sitzend), Jürgen Fitschen (hinten, M) und Rolf Breuer (r). Foto: Matthias Balk/dpa (Matthias Balk / dpa)

Die Staatsanwaltschaft wirft Rolf Breuer, Josef Ackermann und Jürgen Fitschen versuchten Betrug vor. Sie sollen in einem Zivilprozess um Schadenersatz in Absprache falsch ausgesagt haben, um die Deutsche Bank vor hohen Zahlungen zu bewahren.

Das Landgericht München I hatte dafür allerdings keinerlei Beweise gesehen und die drei 2016 freigesprochen. Dagegen hat die Staatsanwaltschaft Revision in Karlsruhe eingelegt. Bestätigt der BGH die Freisprüche, werden sie rechtskräftig. Andernfalls müsste der Prozess möglicherweise zumindest in Teilen neu aufgerollt werden. Die obersten Strafrichter können ihr Urteil noch am Verhandlungstag oder zu einem späteren Termin verkünden. (Az. 1 StR 219/17) (dpa)