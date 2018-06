Es wäre ein Wunder gewesen, wenn die Europäische Zentralbank (EZB) am Donnerstag den Leitzins erhöht hätte. Aber EZB-Präsident Mario Draghi lässt sich nicht davon beeindrucken, dass in den USA die Federal Reserve die Leitzinsen schon wieder angehoben hatte. Zumindest soll bis Jahresende Schluss damit sein, Monat für Monat Staatsanleihen der 19 Euroländer zu kaufen. Seit mehr als drei Jahren geht das jetzt schon so – 2,4 Billionen Euro hat die EZB bisher ausgegeben, um Länder wie Griechenland zu unterstützen.

Draghi handelt hier aber anscheinend nicht ganz freiwillig. Nun besteht die Gefahr angesichts dieser hohen Summe, dass Klagen vor dem Europäischen Gerichtshof gegen diese EZB-Praktiken Erfolg haben könnten. Das will der EZB-Präsident vermeiden.

Für Länder wie Italien oder Griechenland könnten der EZB-Anleihenkauf und die Null-Zins-Politik auch gern so weitergehen. Sie können sich so äußerst günstig Geld für ihre Schuldenlöcher organisieren. Frühestens in einem Jahr sei wohl mit einer Zinsanhebung zu rechnen. Die Banken wünschen sich sehnlichst diesen Zeitpunkt herbei als Eckpfeiler für ihr Geschäftsfeld – mit Recht.