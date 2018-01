Digitale Währung rutscht auf unter 12.000 Dollar

Bitcoin stabilisiert sich nach 25-prozentigem Einbruch

Die umstrittene Digitalwährung Bitcoin hat sich am Mittwoch nach ihrem heftigen Kursabsturz am Vortag stabilisiert. Am Morgen kostete ein Bitcoin auf der großen Handelsplattform Bitstamp etwa 11.300 US-Dollar.