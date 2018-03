Digitalwährung

Bitcoin-Kurs fällt unter 8000 US-Dollar

Die Kryptowährung Bitcoin hat stark an Wert verloren. Nach einem Kursrutsch am Vortag ging es auch am Donnerstagmorgen abwärts.