BMW stoppt Betrieb in europäischen Werken

BMW erwartet einen Einbruch der Autonachfrage wegen der Coronavirus-Pandemie und legt die Bänder in seinen Werken in Europa für vier Wochen still. Der Vorstand wagte dennoch eine recht konkrete Gewinnprognose für das laufende Jahr.