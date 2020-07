Fünfte Generation

BMW will in Dingolfing jährlich 500.000 E-Antriebe bauen

BMW investiert bis 2022 eine halbe Milliarde Euro in die Batterie-Produktion in Dingolfing. Nächstes Jahr solle ein Viertel der Neuwagen des Autokonzerns in Europa zumindest teilweise elektrisch angetrieben werden.