Geld für Impfstoffentwicklung

Börsengang: Curevac nimmt über 200 Millionen US-Dollar ein

Biotechfirmen, die an einem Corona-Impfstoff arbeiten, sind auf viel frisches Kapital von Investoren angewiesen, um die Forschungskosten stemmen zu können. So geht es auch dem Tübinger Unternehmen Curevac, das deshalb den Sprung an die Börse gewagt hat.