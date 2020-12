So soll der Hopper am Ende aussehen. (Hopper von Martin Halama)

Von einer Reise aus Indien ist schon mancher anders zurückgekehrt. Im Fall von Martin Halama ist das Gepäck allerdings weniger spirituell. In Indien fiel dem Bremer Studenten der Verkehr auf. Und er fragte sich beim Anblick der Schwärme voller Autorikschas namens Tuk Tuk: Warum gibt es in Deutschland nicht mehr Angebote für bezahlbare Individualmobilität? „Das war der Startpunkt“, sagt Halama. Die Idee knöpfte er sich also in seiner Masterarbeit an der Uni Bremen im Studium Wirtschaftsingenieurwesen vor und entwickelte einen Prototyp. Es entstand das überdachte Fahrrad mit Elektroantrieb. „Damit sind dann die Professoren gefahren. Das war ganz lustig", sagt der 31-Jährige.

Zunächst ging es für ihn dann nach der Uni ins Berufsleben nach Süddeutschland zu BMW. Doch die Sache ließ Halama nicht los. „Ich habe gedacht, Mensch, das ist ein tolles Thema! Das muss man umsetzen!“ Und die Geschichte vom Hopper nahm 2018 neue Fahrt auf. Heute arbeiten an der Idee zehn Menschen. Alles am Fahrzeug soll möglichst einfach sein. Zum Beispiel soll die Batterie zu Hause aufgeladen werden können. Im April soll der Prototyp fertig sein.

Für wen ist der Hopper geeignet? Platz gibt es für zwei Erwachsene oder einen Erwachsenen und zwei Kinder auf der Rückbank. Damit sei der Hopper sowohl für kleine Touren geeignet, für Einkäufe oder um das Kind aus der Kita abzuholen. Bis zu 25 Kilometer pro Stunde sind drin. Der Fahrer kann selbst in die Pedale treten und seinen Beitrag zur Fortbewegung leisten.

Der Wissenschaftler Dirk Thomas kann sich vorstellen, dass Fahrzeuge wie der Hopper langfristig Käufer finden. "Das kommt auf den Nutzungskontext an", sagt der Forschungsleiter für Mobilität & Urbanität vom Berliner Institut für Zukunftsstudien und Technologiebewertung. Der Hopper sei im urbanen Raum vielleicht eine Alternative für den Zweitwagen – aber mit Blick auch auf die Geschwindigkeit nicht unbedingt ein Ersatz fürs Auto insgesamt. Die Größe sei dabei der Vorteil: "In den Innenstädten nehmen die Parkplatzprobleme und Flächenkonflikte zu." Die Reichweite des Hoppers von 60 Kilometern sei schon ganz ordentlich.

Alternative für volle Großstädte

Der Hopper sei auch im Verleih denkbar. Thomas weist auf das Projekt von Toyota hin: In der französischen Stadt Grenoble testete das Unternehmen mit dem iRoad und dem Coms schon vor ein paar Jahren wendige Kleinstfahrzeuge mit E-Antrieb im Verleih. „Der Toyota Coms hat es in Japan bereits in die Serienproduktion geschafft“, so ein Sprecher. Ähnlich sind auch die Modelle Bio‑Hybrid oder der CityQ.

Am Markt tut sich laut Halama was. In den Großstädten tummelten sich schließlich immer mehr Autos und sorgten für Stau. Der Hopper sei eine Alternative, genauso praktisch und komfortabel, die den Zweitwagen überflüssig mache. Das Mikromobil sei 88 Zentimeter breit und finde damit Platz auf dem Radweg.

Wenn der Hopper fertig ist, soll es mit ihm auf eine Tour durch Deutschland gehen, damit Menschen das Fahrzeug ausprobieren können – auch in Bremen. Wollen die Gründer mit der Produktion in Augsburg bleiben? Das ist offen. Halama ist bereits umworben worden: „Ein paar Städte haben uns schon angeschrieben.“ Der Preis soll unter 10.000 Euro liegen. Aber ob es eher 5000 oder 9000 Euro werden, sei abhängig von der Stückzahl.

Die meisten Komponenten seien aus Deutschland, um eine hohe Qualität zu erzielen. Wichtig sei, dass es für Käufer dafür kaum Folge- und Unterhaltungskosten gibt. Wegen Corona sprangen im Frühjahr zwar Investoren ab. Doch Halama ist überzeugt. Die Kleinserie soll mit der ersten großen Finanzierung starten. „Wir pirschen uns dann langsam ans große Produktionsvolumen heran.“ Das Fahrzeug aus faserverstärktem Kunststoff soll irgendwann komplett recycelt werden können. „Das wäre mein Traum“, sagt der gebürtige Bremer.