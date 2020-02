Markus Keicher bleibt bei Mercedes, wechselt nun aber nach Ludwigsfelde und wird dort Standort- und Produktionsleiter im Werk. (Daimler AG)

Markus Keicher verlässt das Bremer Werk von Mercedes. Das gab das Unternehmen am Freitag bekannt. Der 51-Jährige wird demnach künftig den Standort in Ludwigsfelde leiten. Schon im April soll es soweit sein. Wer die Produktion in Sebaldsbrück mit 12.500 Mitarbeitern übernimmt, ist derzeit offen. „Über die Nachfolge von Keicher in Bremen wird zeitnah entschieden“, heißt es in der Mitteilung von Mercedes.

Keicher kam im September 2018 nach Bremen und löste damals Peter Theurer ab, der in neuer Funktion nach Stuttgart ging. Erst in der vergangenen Woche einigten sich Betriebsrat und Standortleitung auf ein neues Zukunftsbild für den Standort Bremen.