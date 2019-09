Börse in Frankfurt

Brexit-Chaos sorgt für Zurückhaltung am Aktienmarkt

Die Unsicherheit in Sachen Brexit hat den deutschen Aktienmarkt am Dienstag etwas belastet. Der Leitindex Dax notierte am frühen Nachmittag 0,20 Prozent tiefer bei 11.929,40 Punkten.