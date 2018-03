EU-weit beliefen sich die faulen Kredite zuletzt auf etwa 910 Milliarden Euro. In den vergangenen Jahren reduzierte sich die Summe aber bereits etwas. Foto: Patrick Pleul (dpa)

Damit die Regelungen in Kraft treten, müssen die EU-Staaten und das Europaparlament noch zustimmen.

Sogenannte NPLs („non-performing loans“) stellen der EU-Kommission zufolge das größte Restrisiko für Europas Bankensystem dar. Während der Finanzkrise waren viele Kreditnehmer nicht mehr in der Lage, ihre Darlehen zurückzuzahlen, etwa wegen dem Verlust ihres Arbeitsplatzes oder wegen Unternehmensinsolvenzen. In einigen EU-Ländern wie etwa Griechenland oder Italien ist der Anteil an faulen Krediten nach wie vor sehr hoch.

Im Einzelnen will die EU-Kommission unter anderem Sekundärmärkte stärken, auf denen Banken ihre notleidenden Kredite an Anleger oder Kreditdienstleister abstoßen können. Dazu soll es europaweit einheitliche Regeln geben. Beim Ausfall von Tilgungen sollen Geldinstitute außerdem von Unternehmen die Sicherheiten, die einem Kredit zugrunde liegen, sofort - und ohne Gerichtsverfahren - einziehen können. Außerdem müssten Banken in Zukunft weiteres Eigenkapital vorhalten, um bei der Vergabe neuer ausfallgefährdeter Kredite die Risiken abzudecken.

EU-weit beliefen sich die faulen Kredite zuletzt auf etwa 910 Milliarden Euro. In den vergangenen Jahren reduzierte sich die Summe aber bereits etwas. (dpa)