Rainer Buchholz von der Bremer FDP (von links) stellt gemeinsam mit Erfinder Martin Budde das Warnsystem Bike-Flash vor. (Frank Thomas Koch)

Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, wenn Lkw-Fahrer beim Abbiegen andere Verkehrsteilnehmer übersehen. Am Brill starb etwa im vergangenen Jahr eine Frau, vor einer Woche kam bei einem ähnlichen Fall in Oldenburg eine 17-Jährige Schülerin ums Leben. In beiden Fällen hatten die Lkw-Fahrer die Frauen aufgrund des toten Winkels übersehen.

Komplett lassen sich solche Unfälle nicht vermeiden, doch es gibt verschiedene Systeme, um die Verkehrssicherheit zu verbessern. Eines davon ist der sogenannte Abbiegeassistent. Diese Systeme sind direkt in den jeweiligen Fahrzeugen verbaut. Sensoren erkennen dabei Menschen und Hindernisse im Umfeld des Fahrzeugs und warnen den Fahrer mit optischen und akustischen Signalen.

Am Dienstag hat die Bremische Bürgerschaft nun auf Antrag von SPD und Grüne die Einführung von Abbiegeassistenten bei städtischen Lkw beschlossen. Demnach sollen zukünftig alle neu angeschafften Lkw einen Abbiegeassistenten haben. Zudem sollen alle 130 städtischen Lastwagen nachgerüstet werden, „soweit dies technisch und finanziell sinnvoll ist“, wie es in dem Antrag heißt. Und es sind Gespräche mit bremischen Speditionsfirmen angedacht, damit diese freiwillig Abbiegeassistenten einführen.

Abgelehnt wurde hingegen der Antrag der FDP, das Warnsystem Bike-Flash einzuführen. Bereits am Vormittag hatte Rainer Buchholz, Bürgerschaftsabgeordneter der FDP, das System gemeinsam mit dem Hersteller auf einer Pressekonferenz vorgestellt.

Bike-Flash kann an Abzweigungen oder Kreuzungen aufgestellt werden. Sobald sich ein Fußgänger oder Radfahrer dem System auf bis zu 40 Metern nähert, blinken die dort befestigten Leuchten auf. Dadurch sollen Auto- und Lkw-Fahrer gewarnt werden, bevor sie abbiegen. Bislang gibt es noch wenig Erfahrung mit dem System: Allein in Garbsen bei Hannover wird das Warnsystem derzeit an einer Kreuzung getestet. Der Hersteller gibt die Kosten mit 21 000 bis 34 000 Euro pro Anlage an. Grüne, SPD und CDU kritisierten das Warnsystem in der Bürgerschaftsdebatte unter anderem als zu teuer und fehleranfällig.