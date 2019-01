Ein ICE-Zug der Deutschen Bahn mit WLAN-Hotspot. (dpa)

Bremen. Früher haben die Menschen im Zug gelesen, sich mit anderen Fahrgästen unterhalten oder einfach nur aus dem Fenster geschaut. Heute wird die Reisezeit vielfach im Internet verbracht. In immer mehr Zügen geht das sogar ohne dabei das eigene Datenvolumen zu schmälern. Möglich wird dies durch WLAN-Hotspots, die es sowohl im Nah- als auch im Fernverkehr gibt.

Damit in den Zügen überhaupt im Internet gesurft werden kann, setzt die Bahn auf das sogenannte „Multi-Provider System“. Mit dieser Technologie können zeitgleich die Netze unterschiedlicher Mobilfunkanbieter sowie die Netzwerktechniken 3G und 4G verwendet werden. „Die Technik bietet einen schnellen und stabilen Internetzugang über WLAN für alle unsere Kunden, da die Multiprovider-Technik auf alle an der Eisenbahnstrecke verfügbaren Mobilfunknetze parallel zugreift“, sagt eine Bahnsprecherin.

Zudem müssen die Züge entsprechend ausgestattet werden. Im Inneren der Wagen wird ein Server als Zentralrouter installiert, der mit bis zu sechs SIM-Karten bestückt ist. Empfangen werden die Signale über mehrere Antennen, die sich auf den Dächern der Bahnen befinden. Insgesamt wurden alleine in den ICE-Zügen mehr als 100 Kilometer Kabel verlegt, um WLAN anbieten zu können.

Die Deutsche Bahn nutzt diese Technologie im Fernverkehr derzeit ausschließlich im ICE. Die IC-Züge wurden bisher noch nicht mit WLAN ausgestattet. Derzeit prüft das Unternehmen die technische Umsetzung. „Aufgrund der unterschiedlichen Bauarten nimmt dies noch etwas Zeit in Anspruch“, sagt eine Bahnsprecherin.

Nicht nur im Fernverkehr wird es noch länger dauern, bis alle Züge mit WLAN ausgestattet sind. Auch im Regionalverkehr in Bremen und Niedersachsen müssen sich Fahrgäste noch gedulden, bis sie etwa in den Metronom-Zügen im Internet surfen können. „Unsere Züge werden nach und nach umgebaut und dabei auch mit WLAN ausgestattet“, sagt Metronom-Sprecher Björn Pamperin. Mitte des Jahres soll der erste Zug umgerüstet sein. „Bis alle 32 Zugverbände umgebaut sind, wird es zwischen fünf und sieben Jahren dauern“, sagt Pamperin.

Das Thema WLAN beschäftige das Unternehmen bereits seit 2013. Immer wieder fragten Fahrgäste nach diesem Service. Da der Metronom – wie die meisten Bahnunternehmen in der Region – seine Züge von der Landesnahvergesellschaft Niedersachsen (LNVG) mietet, kann er die Züge nicht auf eigene Faust umrüsten. „Wir stehen hier nur beratend zur Seite“, sagt Pamperin.

Auch auf den Strecken der Regio-S-Bahn Bremen-Niedersachsen wird es noch einige Jahre dauern, bis die Züge mit WLAN ausgestattet sind. Voraussichtlich ab 2022 können die Fahrgäste den Service etwa zwischen dem Bremer Hauptbahnhof und Vegesack nutzen. „Das können wir leider nicht ändern, da wir uns zurzeit in laufenden Verträgen befinden“, sagt Carmen Schwabl, Geschäftsführerin der LNVG. Viel eher könnten die Züge sowieso nicht mit WLAN ausgestattet werden. Für den Einbau müssten die Bahnen aus dem laufenden Betrieb herausgenommen werden und auch das würde seine Zeit dauern. Viel eher als 2022 sei das auch nicht zu schaffen. „Der jetzige Verkehrsvertrag stammt aus dem Jahr 2010. Damals war WLAN im Zug noch kein Thema und deshalb wurde der Einbau damals auch nicht festgeschrieben“, sagt Thomas Nawrocki, bei der LNVG zuständig für das Fahrzeugmanagement.

Etwas schneller ging es bei den Zügen der Deutschen Bahn auf dem sogenannten Expresskreuz Niedersachsen-Bremen. Auf den Strecken von Bremen nach Hannover, Osnabrück, Bremerhaven und Norddeich-Mole gibt es bereits seit Dezember 2017 einen kostenfreien WLAN-Zugang. Eingebaut wurde die Technik während der Hauptuntersuchung, die bei den Rot-Weißen-Wagen früher nötig war als etwa beim Metronom. „Da passte es gerade“, sagt Schwabl. Insgesamt hat die Bahn 108 Doppelstockwagen auf dem Expresskreuz mit WLAN ausgestattet.

Günstig ist der Service für den Betreiber allerdings nicht. „Pro Doppelstockwagen kostet die Umrüstung etwa 50 000 Euro“, sagt Nawrocki. Hinzu kämen weitere Kosten, etwa für Ersatzfahrzeuge, die während des Einbaus benötigt würden.

Außerdem müssen die Betreiber für die Datenpakete aufkommen, da den Fahrgästen der Internetzugang kostenlos zur Verfügung gestellt wird. „Die jährlichen Kosten variieren je nach Zugmodell. Für einen Zug, der etwa zwischen Norddeich-Mole, Bremen und Hannover unterwegs ist, rechnen wir mit einem Betrag in sechs- bis siebenstelliger Höhe“, sagt Nawrocki. Da etwa Dieselbahnen weniger Fahrgäste beförderten, sei damit auch der Datenverbrauch geringer.

„Insgesamt ist das WLAN-Angebot in den Zügen ganz ordentlich, es funktioniert allerdings nicht immer“, sagt Karl-Peter Naumann, Ehrenvorsitzender des Fahrgastverbands Pro Bahn. In den meisten Fällen liege das nicht an der Bahn, sondern an der Netzversorgung durch die Anbieter. Für die Unternehmen sei es nicht sonderlich attraktiv, ihr Netz entlang einer Bahnstrecke auszubauen, wenn dort nur ein Mal pro Stunde ein Zug langfährt. Deshalb sei hier auch die Politik in der Pflicht. „Überall dort, wo ein Zug fährt, muss es auch eine Funkverbindung geben. Schließlich ist WLAN nicht nur eine Frage des Vergnügens, sondern auch wichtig, um sich während der Fahrt etwa über Fahrplanänderungen zu informieren“, sagt Naumann. So etwas werde in der Diskussion zu wenig berücksichtigt. „Gäbe es überall funktionierendes WLAN, wäre das ein Image-Gewinn für den ÖPNV in Deutschland.“

Der Chaos Computer Club hat in der Vergangenheit mehrfach davor gewarnt, das kostenlose WLAN im ICE zu nutzen. Persönliche Daten der Reisenden könnten ausgelesen werden, so der Vorwurf. Auch könnten Nutzer überwacht werden. Die Bahn reagierte allerdings mit Softwareupdates.

Das Interesse am kostenfreien WLAN steigt stetig. „Im letzten Jahr nutzten unsere Fahrgäste im Fernverkehr ein Datenvolumen von 5200 Terabyte. Das entspricht zwischen 1,1 und 1,2 Millionen DVD“, so eine Bahnsprecherin. Bis in Bremen und Niedersachsen alle Züge mit WLAN ausgestattet sind, wird es noch einige Jahre dauern. „Mittlerweile gehört WLAN bei allen Zügen, die wir anschaffen, zur Grundausstattung“, sagt Carmen Schwabl. Trotzdem dürfte erst 2025 jeder Nahverkehrszug über WLAN verfügen. Im Fernverkehr wird es wohl noch länger dauern.