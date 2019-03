Ein verstärkter Stellenabbau auf dem Bau, in Gärtnereien, der Gastronomie und in der Landwirtschaft verhindert im Winter einen stärkeren Rückgang der Jobsucher-Zahlen. Foto: Julian Stratenschulte (Julian Stratenschulte / dpa)

Die Zahl der Arbeitslosen dürfte trotz nachlassenden Wirtschaftswachstums Experten zufolge im Februar leicht gesunken sein.

Von der Deutschen Presse-Agentur befragte Volkswirte deutscher Großbanken rechnen mit etwa 2,39 Millionen Männern und Frauen ohne Job. Das wären rund 16.000 weniger als im Januar und rund 156.000 weniger als vor einem Jahr.

Ein verstärkter Stellenabbau auf dem Bau, in Gärtnereien, der Gastronomie und in der Landwirtschaft verhindert während der Wintermonate einen stärkeren Rückgang der Jobsucher-Zahlen. Die offiziellen Februar-Arbeitslosenzahlen gibt die Bundesagentur für Arbeit am Vormittag bekannt.

Der Arbeitsmarkt halte sich stabil, hatten die Volkswirte gesagt. Und das trotz internationaler Unsicherheiten wie Handelskonflikten und dem anstehenden Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit). Die Dynamik lasse aber spürbar etwas nach.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften sei anhaltend hoch, berichtete das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) in seiner Arbeitsmarktumfrage für Februar. „Die Konjunktur hat sich deutlich abgekühlt, aber der Beschäftigungsaufschwung geht weiter“, hatte IAB-Experte Enzo Weber am Mittwoch erklärt. Diese Robustheit sei seit Jahren charakteristisch für den Arbeitsmarkttrend.

Die Bundesagentur verwies auf ihren monatlich ermittelten Stellenindex (BA-X), der im Februar anhaltend hoch geblieben sei. Mehr offene Stellen verzeichnete die BA im Handel, im öffentlichen Dienst, im Gesundheitswesen und in der Energiewirtschaft. Dagegen sei die Nachfrage in Verkehrs- und Logistikunternehmen weiter rückläufig. (dpa)