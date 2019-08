Cewe-Chef Christian Friege ist verantwortlich für europaweit 4000 Mitarbeiter. Sein Ziel ist es, nicht nur Abzüge und Fotobücher zu verkaufen, sondern die „Erinnerungen und Emotionen“ seiner Kunden zu transportieren. (CEWE)

Auf einem Tisch in Halle vier des Cewe-Werksgeländes im Stadtteil Kreyenbrück steht eine graue Kiste mit den typischen Foto-Bestellbeuteln aus den Drogeriemärkten. In der oberen Tüte stecken mehrere Stapel mit Dias, fein säuberlich mit Gummibändchen zusammengehalten. Neben Papierabzügen möchte der Kunde seine Bilder auch auf DVD gebrannt bekommen. „Bitte Reihenfolge beachten“, steht handschriftlich auf einem kleinen gelben Klebezettel in der Packung. „Wir machen alles“, verspricht Cewe-Geschäftsführer Andreas Kluge die Erfüllung dieses Wunsches und lächelt. Obwohl die Analog-Sparte trotz des Booms bei Einwegkameras noch gerade mal ein Prozent der gesamten Cewe-Produkt- und Dienstleitungspalette ausmacht, pflegt der Oldenburger Konzern das klassische Entwickeln von Filmen aller Formate und das Fertigen von Papierfotos in vollem Umfang weiter.

Um die Jahrtausendwende war die Analog-Fotografie noch der Hauptumsatzbringer des 1961 gegründeten und 1993 an die Börse gegangenen Unternehmens. Doch dann kamen Digitalkameras und vor allem immer bessere Smartphones mit hochwertigen Fotofunktionen. Die Geschäftsgrundlage des Marktführers brach fast komplett weg. Cewe musste ein Dutzend Laborstandorte schließen und 1000 Mitarbeiter entlassen. Aber gleichzeitig ergriff der Konzern die Chance der neuen Techniken und digitalisierte sich erfolgreich. „Wir haben heute mehr Mitarbeiter, mehr Umsatz und mehr Ertrag als zu analogen Zeiten“, berichtet der Vorstandsvorsitzende Christian Friege im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Das ist eine Erfolgsstory, die allerdings auch sehr hart erarbeitet worden ist.“ 6,18 Millionen Fotobücher stellte Cewe 2018 nach den individuellen Wünschen der Kunden her; 2,23 Milliarden Digitalfotos wurden bearbeitet.

Mehr zum Thema Made in Bremen Das fliegende Auge Kopterflug untersucht Industrieanlagen auf Schäden, indem sie mit Drohnen durch Tanks und ... mehr »

Für diese gelungene Transformation und den längst begonnenen Einstieg in die nächste Runde der elektronischen Bildbearbeitung kassierte Cewe kürzlich als erstes Unternehmen überhaupt die Auszeichnung „Digitaler Ort Niedersachsen“ aus der Hand von Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU). „Es ist beeindruckend zu sehen, wie niedersächsische Unternehmen den digitalen Wandel international mitgestalten“, lobte der Ressortchef bei seinem Besuch in Oldenburg die Gastgeber. Dies stärke den Wirtschaftsstandort Niedersachsen. „Letztlich entstehen so auch die Arbeitsplätze der Zukunft.“

In 15 Produktionsbetrieben in Europa beschäftigt Cewe 4000 Mitarbeiter, davon 1100 am Stammsitz Oldenburg-Kreyenbrück. Hier und im Gründerzentrum TGO an der Universität Oldenburg forscht ein interdisziplinäres Team mit Partnern aus Wissenschaft und Wirtschaft an neuen Zukunftstechnologien mit dem Fokus auf Künstliche Intelligenz und Sprachsteuerung. Es gilt, möglichst nutzerfreundlich aus einer schier unübersehbaren Bilderflut auf Speicherkarten, Handys und Festplatten die wirklich schönen oder spannenden Momente herauszufiltern. „Wir verkaufen kein normales Produkt, wir transportieren Erinnerungen und Emotionen“, erklärt Firmenchef Friege das Geschäftsmodell. „Der Kunde möchte mit unserer Hilfe seinen tollen Urlaub oder die feierliche Hochzeit noch einmal erleben.“

Kundensoftware erkennt Gesichter, Orte und Emotionen

In der Kundensoftware „Cewe MyPhotos“ ist diese Form der intelligenten Fotoorganisation mittlerweile integriert. Das Programm erkennt Gesichter, Orte, Zeit, Gegenstände, Naturzustände und sogar gewisse Emotionen wie „Liebe“ oder „Spaß“ – und verknüpft diese miteinander. Wer „Sabine, Sylt, Strand, Sonnenuntergang, 2019“ eingibt, findet binnen Sekunden aus Tausenden von Fotos das passend Bild für Kalender, Wandposter oder Fotobuch. Was heute noch vornehmlich über Desktop-Computer mit großem Bildschirm, Maus und Tastatur passiert, soll künftig auch sprachgesteuert per App über Smartphone und Tablet möglich sein.

Automatische Gesichtserkennung und ausgeklügelte Filterprogramme? Weckt dies nicht die Furcht vor modernen Fahndungsmethoden der Polizei, gar vor einer totalen Sozialkontrolle durch den Staat? Der Vorstandschef kennt solche Bedenken und weist sie energisch zurück. Durch die Cewe-Kunden-Charta, auf die jeder Mitarbeiter verpflichtet sei und deren Einhaltung ein unabhängiger Beirat überwache, seien Datenschutz und persönliche Freiheit der Besteller ganz groß geschrieben. „Sie behalten die volle Kontrolle, ob und welche der neuen Möglichkeiten Sie einsetzen wollen“, sagt Friege. „Wir setzen Ihre Bilddaten ein, um Ihre Fotoprodukte herzustellen, zu mehr nicht.“ Künstliche Intelligenz solle schließlich nicht dem Unternehmen helfen, sondern seinen Kunden.

Mehr zum Thema Made in Bremen Hydraulik ist überall Hansa-Flex startete in einer Garage, heute ist das Unternehmen eines der größten im Nordwesten - ... mehr »

Probleme für die Privatsphäre sieht der Konzernchef eher in Asien oder Amerika. „Wenn wir die neuen Technologien selbst nicht gestalten und einsetzen, werden es andere tun und uns dabei ihre Wertvorstellungen aufdrücken“, sagt Friege mit Blick etwa auf den Datenhunger des chinesischen Staats bei der Überwachung seiner Bürger. „Wir werten Ihre Fotos nur auf Ihrem Smartphone oder Ihrem Rechner aus. Wir schicken keine Bilder nach China oder Amerika.“ Schwierig sei es manchmal auch, wenn Internet-Giganten wie Facebook, Google oder Amazon ihre Geschäftspraktiken und ihren Umgang mit Daten dem Rest der Welt diktierten, sagt der Vorstandsvorsitzende. „Die internationale Politik muss Rahmenbedingungen setzen, die für einen fairen Wettbewerb mit den großen Monopolisten aus Kalifornien sorgen.“

Zur Sache

Von der „Photographischen Anstalt“ zum börsennotierten Konzern

Die Ursprünge des Unternehmens Cewe gehen auf die im Jahr 1912 gegründete „Photographische Anstalt“ des Oldenburgers Carl Wöltje zurück, aus dessen Initialen der Name der 1961 neugegründeten Firma entstand. Heute ist Cewe eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, von denen die Mitglieder und Erben der Gründerfamilie 27,3 Prozent halten. Der Rest befindet sich im Streubesitz, unter anderem der eigenen Mitarbeiter. 2018 stellte Cewe 6,18 Millionen Fotobücher nach individuellen Kundenwünschen her und bearbeitete 2,23 Milliarden Digitalfotos. Zum Sortiment zählen außerdem Kalender, Wandbilder und Poster sowie Post- und Einladungskarten. Die Kunden können ihre Produkte direkt bei Cewe oder mehr als 18.000 Fotostationen bei Vertriebspartnern wie etwa Drogeriemärkten und Fotohändlern bestellen.

Der Konzernumsatz betrug im vergangenen Jahr 653,3 Millionen Euro, davon entfielen knapp 500 Millionen Euro auf den Bereich „Foto­finishing“. Damit ist der Cewe-Konzern, der für 2018 einen Gewinn von 53,7 Millionen Euro auswies, mit großem Abstand Europas Marktführer. Das Unternehmen betreibt zudem Online-Druck für kommerzielle Anwender. Cewe produziert in 15 Betriebsstätten – an sieben deutschen Standorten, außerdem in Frankreich, England, Tschechien, Polen und Ungarn. Dazu kommen Vertriebsstätten unter anderem in Skandinavien, den Niederlanden, Belgien und in der Schweiz.