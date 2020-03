Mehr Importe nach Deutschland

China erneut wichtigster Handelspartner

China ist 2019 das vierte Jahr in Folge in der wichtigste Handelspartner Deutschland gewesen. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte wurden Waren im Wert von 205,7 Milliarden Euro zwischen beiden Staaten gehandelt.