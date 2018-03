Insbesondere für die deutschen Auto- und Maschinenbauer ist die Volksrepublik der wichtigste Absatzmarkt der Welt. Im Herbst 2017 wurde jedes dritte deutsche Fahrzeug in China verkauft. (dpa)

Die Verschiebung der globalen Machtverhältnisse spiegelt sich auch in den deutschen Außenhandelsbilanzen wider. Im vergangenen Jahr war die Volksrepublik China Deutschlands wichtigster Handelspartner und ließ zum zweiten Mal die USA und Frankreich hinter sich. Da zwischen Europa und Asien bereits heute doppelt so viele Waren gehandelt werden wie zwischen Europa und Amerika und da Asiens Ökonomien schnell wachsen, „sind wir gut unterwegs in ein eurasisches Jahrhundert“, so Nicolas Moes vom Brüsseler Bruegel-Institut.

2017 betrug der gesamte Warenhandel – Exporte plus Importe – zwischen Deutschland und China laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden knapp 187 Milliarden Euro. An zweiter Stelle folgten die Niederlande mit 177 Milliarden Euro, allerdings trügt diese hohe Zahl. Denn Güter, die aus aller Welt kommend im Rotterdamer Hafen angeliefert und nach Deutschland gebracht werden, zählen als niederländischer Export, der dadurch auf 91 Milliarden Euro aufgebläht wurde. Tatsächlich also waren eher die USA der zweitwichtigste Handelspartner Deutschlands mit 172 Milliarden Euro. Erst dahinter findet sich Frankreich, was zeigt, wie stark sich die Gewichte verschoben haben: Denn fast 40 Jahre – von 1975 bis 2014 – war Frankreich Handelspartner Nummer eins der deutschen Unternehmen gewesen.

Größter Abnehmer deutscher Güter waren im vergangenen Jahr die Vereinigten Staaten, die in dieser Rolle Frankreich abgelöst haben. 112 Milliarden Euro betrug das Exportvolumen in die USA, das nach Frankreich war mit 105 Milliarden etwas geringer. An dritter Stelle folgt China mit 86 Milliarden. Da die USA viele Waren aus Deutschland kauften, aber relativ wenig dorthin lieferten, lag der Exportüberschuss im US-Handel bei fast 51 Milliarden Euro – dieser Betrag ist dem amerikanischen Präsidenten ein Dorn im Auge.

Waren im Wert von über 100 Milliarden Euro

Im Geschäft mit Großbritannien blieb Deutschland ein Plus von 47 Milliarden und mit Frankreich von 41 Milliarden Euro. Wichtigstes Importland war 2017 wiederum China, von wo Deutschland Waren über 100 Milliarden Euro bezog. Daraus resultierte ein Handelsdefizit von 14 Milliarden Euro, das allerdings klein ist im Vergleich zum Defizit von fast 350 Milliarden Dollar, das die USA im Chinahandel machen. Die ökonomische Bedeutung der Volksrepublik für Deutschland erschöpft sich aber nicht im bloßen grenzüberschreitenden Güterverkehr. Denn mehr als 5000 deutsche Unternehmen haben Standorte in der Volksrepublik, wo sie über 70 Milliarden Euro investiert haben.

Seit 2009 ist die Volksrepublik hinter den USA der zweitwichtigste Importeur von Waren weltweit und steht für ein Zehntel aller globalen Einfuhren. Laut Bruegel-Institut ist der EU-Asien-Warenhandel schon seit Jahren doppelt so groß wie der mit den USA. Die ökonomischen Gewichte werden sich daher weiter gen Asien verschieben. Das birgt allerdings Konfliktpotenzial: Handelsstreitigkeiten und protektionistische Maßnahmen gibt es im eurasischen Geschäftsverkehr laut Bruegel fast doppelt so viele wie im Handel mit den USA. Dass Asien und Europa sich gegen eine zunehmend offensiv auftretende US-Regierung verbünden werden, ist daher unwahrscheinlich.