Schon jetzt arbeiten chinesische Pflegekräfte in deutschen Seniorenheimen. Dass sie ihre Ausbildung in Deutschland machen, ist neu. (DPA)

Bremen/Oldenburg. Nach Angaben des Bundesgesundheitsministeriums sind derzeit in Deutschland zwischen 25 000 und 30 000 Stellen in der Altenpflege unbesetzt. Entsprechende Kräfte in osteuropäischen Ländern anzuwerben, werde auch immer schwieriger. Längst halten Bund und Träger aus der Altenpflege auch in asiatischen Ländern Ausschau nach geeigneten Pflegefachkräften, um den Bedarf zu decken. Die Vereinbarung, die am Freitag in der Bremer Handelskammer geschlossen wurde, kann da nur hilfreich sein. Ab 2019 sollen 25 junge Menschen aus China in der Metropolregion Bremen und Oldenburg eine Ausbildung zur Pflegefachkraft beginnen. Dazu unterzeichneten der Geschäftsführer der CCIC Germany in Bremen, Fu Jin, sowie Zhang Jiping, Direktor der Guangzhou Yude Beratungsagentur für Ausbildung im Ausland, entsprechende Verträge.

Der Bildungsträger, der sich vor Ort um das Organisatorische kümmert, ist BSB Deutschland mit Sitz in Oldenburg. Hier lernen die chinesischen Azubis Deutsch und erhalten ein interkulturelles Training, um ihnen die Unterschiede zwischen China und Deutschland zu verdeutlichen. Dann sollen sie ab Frühjahr 2019 in Seniorenheimen der Oldenburger Hansa-Gruppe anfangen, die auch in Bremen neun Objekte betreibt. „Es ist aber nicht nur die Hansa-Gruppe. Wir haben Kontakt zu 150 Einrichtungen in ganz Deutschland“, sagt die BSB-Deutschland-Geschäftsführerin Ina Gean. Ziel ist aber, dass jedes Jahr aus China, und dann nicht nur aus der Region um Guangzhou, 100 junge Menschen ins Weser-Ems-Gebiet kommen. Für sie plant BSB in Oldenburg sogar eine Apartment-Anlage, damit das Wohnen für sie, von denen viele zum ersten Mal ins Ausland gehen, gesichert ist. Es gehe darum, dass sie sich bestmöglich auf ihre Ausbildung konzentrieren können.

Die Initiative zu diesem Projekt geht wiederum von CCIC Deutschland aus. Die sitzen im Technologiepark und haben sich bisher darauf spezialisiert, Produkte zu zertifizieren, damit diese die Berechtigung haben, nach China exportiert zu werden. Seit Januar gibt es nun zusätzlich eine Abteilung, die sich bemühen soll, junge Chinesen für eine Ausbildung zur Pflegefachkraft in Deutschland zu gewinnen. Nach Ende der Ausbildung sollen die Chinesen weiter in Deutschland arbeiten, aber ein Teil von ihnen soll auch wieder zurück in die Heimat. CCIC-Geschäftsführer Fu sagte: „Wir möchten das gute deutsche duale Ausbildungssystem nach China exportieren.“ Das hofft auch Zhang Jinping als Kooperationspartner vor Ort.

Wer in China als Fachkraft in der Altenpflege arbeiten möchte, macht darin seinen Bachelor und dann vielleicht sogar zusätzlich den Master. Daher seien die Chinesen sehr an der Art der Ausbildung in Deutschland interessiert. Das weiß auch Friedhelm Fiedler. Er ist der Vizepräsident und Sprecher des Arbeitgeberverbands Pflege (AGVP) in Berlin: „Für China sind Deutschland, die Niederlande, die skandinavischen Länder und die Schweiz Vorbild in der Altenpflege.“ Nach Fiedlers Angaben gibt es China 80 Millionen Pflegebedürftige. Die Pflege findet bisher aber eher vor allem in der Familie statt. Fiedler ergänzt: „In China gibt es bisher wenig Infrastruktur, was Pflegeheime angeht. Der chinesische Staat möchte aber, dass sich das ändert, und dass auch Investoren aus dem Ausland in China Seniorenheime errichten.“

Der Verband hat sich selbst vor sechs Jahren an einem Projekt beteiligt. Damals kamen 50 fertig ausgebildete Pflegefachkräfte nach Deutschland. Sie erlernten die notwendigen Deutschkenntnisse und auch die Besonderheiten Deutschlands. Fiedler weiß: „Von diesen 50 Pflegern sind bisher nur zwei in ihre chinesische Heimat zurückgekehrt.“ Da in Deutschland jede Pflegefachkraft händeringend gebraucht wird, hofft er, dass die fertigen Azubis hier bleiben: „Ich kann dieses Projekt nur begrüßen. Sollten sie dann nach fünf Jahren doch wieder zurückkehren, profitieren aber dennoch beide Seiten davon. Da sind dann ihre Arbeitgeber gefordert, ihnen jegliche Anreize zu geben, dass die chinesischen Kräfte in Deutschland bleiben.“ Eine weitere Erfahrung hat Fiedler gemacht: „Da Chinesen gern in Gruppen unterwegs sind, sollte man darauf achten, dass sie am besten zu viert oder zu fünft in einer Einrichtung arbeiten – am besten in einem städtischen Umfeld.“

Da setzt BSB-Geschäftsführerin Ina Gean an: „Selbst in der Gruppe von drei oder vier Personen lernen Chinesen besser und schneller Deutsch.“ Aber ebenso gibt Gean den Pflegeeinrichtungen kulturelles Training, um sich besser in die neuen Mitarbeiter einfühlen zu können. Gean ist wichtig, dass auf die jungen Chinesen keine Kosten zukommen: „Gerade diejenigen aus ländlichen Regionen haben kein Geld dafür.“

Nach Angaben der zuletzt erhobenen Pflegestatistik des Statistischen Bundesamts im Januar 2017 machten 2016 rund 68 000 Menschen eine Ausbildung in der Altenpflege. Die Chinesen könnten bald ein Teil davon sein. Sie werden gebraucht für die knapp drei Millionen Pflegebedürftigen in Deutschland, von denen 1,5 Millionen in einem Heim sind. Für das CCIC soll das nur der Anfang sein. Es möchte in Zukunft vielleicht auch für andere Berufsfelder Azubis aus China gewinnen.