Die NordLB in Hannover – die Commerzbank hat Interesse, die Sparkassen wollen eine Mega-Fusion der Landesbanken. (Steffen/DPA)

Langsam wird konkreter, wer zu den Interessenten gehört, die bei der NordLB einsteigen oder sie sogar übernehmen wollen. So soll die Commerzbank ein bisher unverbindliches Angebot zur Übernahme des Geldinstituts abgegeben haben. Das berichtet das „Handelsblatt“ und beruft sich dabei auf Personen, die mit dem Thema vertraut sind. Da die Commerzbank ihre Marktanteile im Firmen- und im Privatkundengeschäft ausbauen will, könnte eine Übernahme der NordLB zur Strategie passen.

Momentan soll es laut Insidern insgesamt sechs Bieter geben, die die Bücher der NordLB prüfen. Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) hatte vor zwei Wochen noch von zehn Interessenten gesprochen. Zu ihnen gehört als einzige weitere Landesbank die Helaba. Sie hatte damals bereits Teile der in Schieflage geratenen West LB in Düsseldorf übernommen. Zu den restlichen Interessenten sollen vier Finanzinvestoren gehören, darunter auch Apollo. Der Finanzinvestor aus den USA hat bereits schon einen großen Marktteilnehmer im Nordwesten Deutschlands geschmiedet. Das Unternehmen kaufte 2014 die Bremer Kreditbank (BKB). Im vergangenen Jahr übernahm die BKB dann für 300 Millionen Euro die Anteile des Allianz-Konzerns an der Oldenburgischen Landesbank (OLB). Der Name BKB ist inzwischen verschwunden, es gibt nur noch die OLB. Anlässlich dieses Kaufs war zu hören, dass dies womöglich nicht die letzte Akquisition sein werde, hinter der am Ende Apollo steckt.

Ob die NordLB zum Teil oder komplett verkauft wird, liegt in der Hand des Landes Niedersachsen. Laut Branchenexperten benötigt die NordLB bis zu 3,5 Milliarden Euro an zusätzlichem Kapital. Das Geldhaus mit Sitz in Hannover leidet vor allem unter zahlreichen Schiffskrediten, bei denen die Schuldner Probleme mit der Rückzahlung haben. Für dieses Geschäftsjahr hatte die NordLB bereits vor einem Monat vor möglichen Verlusten für 2018 gewarnt. Die Bank muss ihre schwache Kapitaldecke stärken, um steigenden EU-Anforderungen gerecht zu werden. Am 2. November werden Europas Bankenaufseher das Ergebnis ihres diesjährigen Stresstests veröffentlichen. Der Prüfung mussten sich 48 Banken beziehungsweise Bankengruppen aus insgesamt 15 europäischen Staaten stellen, darunter auch die NordLB.

Eine Woche vor dem Stresstest

Bereits am Wochenanfang hatte ein Sprecher der NordLB auf die schwierige Ausgangslage bei dem Bankenstresstest verwiesen: „Fakt ist, dass wir im Status quo unter den deutschen Stresstest-Banken die niedrigste Kapitalquote haben.“ Was den Kapitalbedarf in Höhe von 3,5 Milliarden Euro angehe, sei das Land Niedersachsen wohl bereit, einen Teil der Summe zu schultern, wenn sich auch externe Investoren daran beteiligen würden. Bis Jahresende soll es auf alle Fälle eine Entscheidung geben. Schon jetzt ist aber klar, dass der Jobabbau bei der NordLB weitergehen wird. Bis Ende 2020 sollen es 1250 Stellen weniger sein, ein Drittel davon an den früheren Standorten der Bremer Landesbank in Oldenburg und Bremen. Zumindest 2017 erwirtschaftete die Landesbank einen Gewinn in Höhe von 135 Millionen Euro – nach zwei Milliarden Euro Verlust 2016.

Momentan hält Niedersachsen 60 Prozent an der NordLB, das Land Sachsen-Anhalt knapp sechs Prozent, die restlichen Anteile sind im Besitz mehrerer Sparkassen. Letztere würden den Einstieg der Helaba favorisieren. Denn dann müsste die NordLB nicht den öffentlich-rechtlichen Einlagensicherungsfonds verlassen. Würde einer der privaten Finanzinvestoren zum Zuge kommen, könnten die Sparkassen ihre Anteile womöglich sogar verkaufen. Im Falle der Commerzbank wäre damit eine Privatbank an einem Geldinstitut des öffentlichen Rechts beteiligt. Vielleicht macht auch der Investmentfonds Cerberus das Rennen. Er hatte in diesem Jahr bereits beim Verkauf der maroden HSH Nordbank 40 Prozent der Anteile übernommen.

Egal ob es nun einer der Finanzinvestoren sein wird oder die Commerzbank – die Reaktion auf das Bieterinteresse ließ nicht lange auf sich warten. Am Donnerstagnachmittag verbreitete das „Handelsblatt“ die Nachricht, dass der Deutsche Sparkassen- und Giroverband eine Mega-Fusion mehrerer Landesbanken zu einem Geldinstitut plant. Demnach geht es um einen Zusammenschluss der Landesbanken Helaba, NordLB, LBBW sowie des Fondsdienstleisters Deka und des Immobilienfinanzierers Berlin Hyp. Eine Fusion von NordLB und Helaba sei dabei nur der erste Schritt, hieß es. Für die weiteren Schritte müsste die Helaba allerdings auch bei der NordLB zum Zuge kommen können.