Daimler hebt die Stimmung an der Börse - Fokus auf EU-Gipfel

Eine überraschend robuste Geschäftsentwicklung von Daimler hat am Freitag der Autobranche Rückenwind verliehen und den Dax vor Verlusten bewahrt. Der deutsche Leitindex lag am Vormittag mit 0,22 Prozent leicht im Plus bei 12 903 Punkten.