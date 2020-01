Ola Källenius, Vorstandsvorsitzender der Daimler AG, präsentiert auf der Technik-Messe CES das Konzeptfahrzeug «Vision AVTR». Foto: Andrej Sokolow/dpa (Andrej Sokolow / dpa)

„Was wir im Rahmen unserer Strategie gemacht haben, ist: Fokussieren“, sagte Källenius im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. „Dabei haben wir uns nochmal angeschaut: Wie entwickeln sich die technologischen Trends? Wo investieren wir das meiste Kapital? Wie sieht die Reihenfolge aus? Das wird dann möglicherweise so aufgefasst, als habe es einen anderen Stellenwert. Aber dem ist nicht so.“

Trends wie die Elektromobilität oder das autonome Fahren seien genauso stark wie vor einem, vor zwei oder vor drei Jahren. Sie seien zuletzt nur von der Debatte über die notwendigen Kostensenkungen überlagert worden. „Wir haben jetzt in den nächsten zwei, drei Jahren das Thema, dass wir die Kostenstruktur anpassen. Und selbstverständlich haben wir parallel dazu auch die langfristige Strategie im Blick“, sagte Källenius am Rande der Technikmesse CES in Las Vegas. (dpa)